“Cleaners les experts du ménage” chez Guillaume et Véronique, mercredi 21 septembre sur TFX

Mercredi 21 septembre à 21:05, TFX vous proposera un nouvel inédit de “Cleaners les experts du ménage”. Ce mercredi, les experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent.

Guillaume, 27 ans (Normandie) célibataire, sans enfants.

Collectionneur de jeux vidéo et de tous les dérivés qui tournent autour de sa passion, Guillaume est tombé dans cette hobby familial à l’âge de 6 ans et depuis il n’en est plus ressorti !

Seulement voilà, aujourd’hui à la tête d’une des plus grosses collections de France, Guillaume ne sait plus comment ordonner les quelques 12000 pièces qui composent cette fameuse collection. Pour le moment, une grande partie de ces objets est stockée dans un grenier et Guillaume ne sait plus comment organiser et nettoyer l’espace pour entreposer toutes ces reliques. Pour lui c’est la croix et la bannière dès qu’il a besoin de sortir l’une d’elle pour faire une vidéo pour sa chaine Youtube !

Entre cartons entassés, toiles d’araignées, poussières et bazar, cet espace dédié à la phénoménale collection de Guillaume ressemble plus à un gigantesque capharnaüm qu’à un show-room dédié aux fans de jeux vidéo.

Guillaume commence à très mal vivre cette situation, il ne se sent plus digne de sa légendaire collection, mais seul il ne sait pas comment se sortir de ce mauvais pas…

Il est temps que nos Cleaners lui rendent une petite visite !

Véronique & Guillaume sont frères et sœurs. Guillaume a 39 ans, vit à Hyères, célibataire, deux enfants.

Guillaume vivait avec sa maman dans un appartement peu ordonné. Au décès de celle-ci Guillaume à fait honneur à cet héritage peu flatteur …

Le quarantenaire considère le ménage comme la dernière de ses priorités ! Très engagé dans le milieu associatif, Guillaume passe le plus clair de son temps à s’occuper des autres. Alors quand il s’agit de mettre un peu d’ordre dans son appartement il remet toujours à plus tard… Seulement « le plus tard » avec Guillaume n’arrive jamais !

Dans son appartement tout traine partout : entre les meubles récupérés pour ne pas jeter, les ordures qui jonchent le sol de la cuisine, en passant par la saleté qui s’installe, rien n’est nettoyé et c’est normal !

Aujourd’hui la situation est grave et Véronique la sœur de Guillaume, très proche de son frère, ne supporte plus de le voir vivre dans un tel appartement ...Elle a décidé d’appeler les Cleaners pour le secouer ! Conscient de la situation à lui aussi réellement envie d’un nouveau départ.

Une mission sur mesure pour nos Cleaners qui vont tenter de faire aimer à Guillaume le rangement et le ménage ! Et le pari est loin d’être gagné…