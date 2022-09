“Le meilleur Pâtissier” : épisode 4, « Nord vs Sud », mercredi 28 septembre sur M6 (vidéo)

Mercredi 28 septembre à 21:10, Marie Portolano vous proposera de suivre sur M6 le 4ème épisode de la 11ème saison du “Meilleur Pâtissier”. Le thème de la semaine sera : « Nord vs Sud ».

C’est le grand retour du match tant attendu entre le nord et le sud ! C’est en équipe que nos 12 pâtissiers amateurs devront défendre haut et fort les couleurs de leurs régions, au cours de trois épreuves sacrément gourmandes.

Le défi de Cyril La guerre des tartes

C’est en duel que vont s’affronter nos pâtissiers du nord et du sud : l’équipe qui remportera le plus de duels sera la gagnante de la guerre des tartes. Et pour la 1re fois dans le Meilleur Pâtissier, ce sont les pâtissiers eux-mêmes qui choisiront le sujet de l’épreuve et imposeront à l’équipe adverse une saveur emblématique de leur région ! C’est ainsi que la tarte à la rhubarbe du nord affrontera la tarte aux noix du sud lors d’une bataille sans merci.

L’épreuve technique de Mercotte L’hexagone

La France se reforme le temps de l’épreuve technique ! Les pâtissiers devront unir leurs forces en équipe pour réaliser ensemble un puzzle représentant la carte de France en gâteau. Avec la technique de transfert sur chocolat, chacun d’entre eux aura à reproduire une partie de l’hexagone. Gare aux retardataires qui mettront en péril la réalisation finale de leur équipe !

L'épreuve créative

Nordistes et sudistes devront surprendre Cyril et Mercotte avec un plat salé typique régional en trompe-l’œil… sucré ! Moules-frites, pan bagnat, cassoulet, flammekueche… c’est une véritable ode à la cuisine de nos régions, que vont concocter nos pâtissiers, afin de bluffer notre jury !

Avec la cheffe pâtissière de palace Anne Coruble. Lequel de nos pâtissiers remportera son coup de cœur ?