“La Grande Incruste” de retour sur TF1 mardi 18 octobre avec Camille Combal

Après le succès de la 1ère édition, Camille Combal est de retour pour un 2ème numéro de “La Grande Incruste” mardi 18 octobre à 21:10 sur TF1… et il va encore plus loin !

Candidat aux Présidentielles, accusé de meurtre dans HPI, membre des Beatles, héros de Ninja Warrior, cœur à prendre dans Mariés au Premier Regard, ange-gardien aux côtés de Joséphine, cuisinier hors pair dans Ici Tout Commence, téléopératrice pour Bruce Willis ou encore vendeur d’aspirateur dans le Téléshopping, père de famille dépassé dans Familles Nombreuses XXL… il est de nouveau partout !

Le mardi 18 octobre, découvrez un Camille Combal méconnaissable, incrusté dans vos programmes préférés, les émissions les plus cultes, et les images qui ont marqué cette année.

Le concept reste le même, Camille Combal incarnera des personnages dans les vrais décors avec les vraies stars des shows qui se sont prêtées au jeu de détourner leurs propres émissions, séries. Vous le verrez peut-être même chanter en s’incrustant dans des clips…

Audrey Fleurot, Nikos Aliagas, Thierry Lhermitte, Medhi Nebbou, Anne-Claire Coudray, Alexandre Devoise, Julien Arrutti, M.Poulpe, Wejdene, Marie-Ange Nardi, Natoo, Mimie Mathy, Denis Brogniart, Anne-Sophie Girard, Jean-Luc Reichmann et beaucoup d’autres ont accueilli Camille sur leur plateau avec une véritable autodérision.

Pour ce nouveau numéro, Camille Combal a poussé le curseur encore plus loin à tous les niveaux des sketchs et détournements afin de réaliser les séquences les plus réalistes possibles.

L'événement de cette rentrée arrive le 18 octobre. Camille Combal revient pour un 2èmenuméro inédit de “La Grande Incruste” et il sera partout !