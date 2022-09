“La France a un incroyable talent” : la 17ème saison débutera mardi 18 octobre sur M6

“La France a un incroyable talent” sera de retour sur M6 mardi 18 octobre une 17ème saison avec 120 nouveaux talents prêts à tout pour décrocher 100 000 euros.

Éric Antoine, Hélène Ségara, Marianne James et Sugar Sammy retrouvent leurs fauteuils et, cette année, l’émission accueille un 5ème juge dès les auditions : le public !

Muni d’une télécommande, un panel d’une centaine de spectateurs aura le privilège de voter durant les prestations en cas d’égalité au sein du jury.

Karine Le Marchand accompagnera les artistes tout au long de leur audition.

Et c'est reparti pour un tour !

Comme chaque saison depuis 2006, “La France a un incroyable Talent” est de retour avec 120 nouveaux talents prêts à tout pour décrocher 100 000 euros.

“La saison la plus ambitieuse”, “le meilleur des remèdes antimorosité”, “le plus grand casting de l’histoire de l’émission” … depuis 16 ans, jurés et animateurs ne lésinent pas sur les superlatifs pour vous vanter les qualités d’un casting hors normes.

17 saisons et 1800 candidats plus tard, en sera-t-il toujours de même au démarrage de cette 17ème saison ?

Bonne nouvelle : c’est quatre fois “oui” !

Après avoir couvert toutes les danses du hip hop à la bourrée, reçu les meilleurs disciples que le cirque et la magie aient connus, ressuscité Johnny, reçu six fois Teo Lavabo, après avoir donné un golden buzzer à un Japonais en slip ou redonné ses lettres de noblesse au lasso et à la techno médiévale, c’est fièrement que “La France a un incroyable Talent” remet une 17ème fois le couvert avec de nouveaux talents que vous ne retrouverez nulle part ailleurs.

Vous pensiez être arrivés au bout de vos surprises ? N’oubliez jamais que “La France a un incroyable Talent”, comme la chanson de Frédéric François, c’est jamais fini…