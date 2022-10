“Mask Singer” mardi 4 octobre 2022 sur TF1 : La demi-finale avec un nouvel enquêteur Guest !

Mardi 4 octobre à 21:10 sur TF1, Camille Combal, entouré de ses profilers, vous proposera de suivre la demi-finale de la 4ème saison de “Mask Singer”.

Avant-dernière ligne droite pour la saison 4 de “Mask Singer”, présentée par Camille Combal.

Semaine après semaine, Vitaa, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc et Kev Adams se sont investis plus que jamais dans leur rôle d’enquêteurs, démêlant l’écheveau des indices, cherchant à percer coûte que coûte l’identité masquée des personnalités.

À une semaine de la grande finale de cette 4ème saison de “Mask Singer”, il ne reste plus que 4 personnages à démasquer : Singe, Éléphant, Mariée et Tortue. Ces 4 personnages vont se battre pour conserver leur identité et accéder à la grande finale.

Une nouveau personnage va faire son apparition, un enquêteur Guest qui se joindra aux 4 enquêteurs. Et pour la première fois, les enquêteurs vont pouvoir entendre la vrai voix des personnages.

Qui sera démasqué ? Qui ira en finale ? Réponse mardi 4 octobre à 21:10 sur TF1.