“Affaire conclue” mardi 11 octobre 2022 : « Le duel des brocantes » sur France 2 avec Sophie Davant

Nouveau prime pour “Affaire conclue” mardi 11 octobre 2022 sur France 2 avec « Le duel des brocantes » orchestré par Sophie Davant.

Sophie Davant et l’équipe d’“Affaire conclue” partent à la découverte de deux lieux emblématiques pour les amoureux de la brocante : la grande braderie de Lille et les Puces du Canal à Lyon.

L’occasion rêvée pour ses équipes d’acheteurs de se lancer dans une compétition de chine effrénée, le Duel des brocantes !

Le principe : Trois équipes d’acheteurs doivent dénicher, à Lille puis à Lyon, des objets exceptionnels selon des thèmes imposés. Ils feront expertiser leurs trouvailles par les commissaires-priseurs Harold Hessel et Delphine Fremaux-Lejeune et devront convaincre sept de leurs camarades, antiquaires, brocanteurs et marchands d’art de leur acheter au meilleur prix.

Les 3 équipes sont composées de :

Caroline Margeridon et Stéphane Vanhandenhoven .

et . Diane Chatelet et Johan Ledoux .

et . Virginie et Christophe : duo de téléspectateurs, passionnés de brocante.

Deux de nos duos sont de très bons acheteurs dans l’émission quotidienne “Affaire conclue”, mais qu’en sera-t-il de leur capacité à vendre ? En effet, ils devront faire preuve de persuasion pour vendre leurs objets au meilleur prix.

Et c’est sans compter sur Virginie et Christophe qui auront plus que jamais envie de rivaliser avec leurs brocanteurs préférés !

Qui aura l’argument qui fait mouche face aux acheteurs ? Qui fera le plus monter les enchères ?

Mais aussi qui, des 7 acheteurs - Paul Azzopardi, Aurore Morisse, François Cases Bardina, Marie du Sordet, Damien Tison, Anne-Catherine Verwaerde et Arnaud Cabri-Wiltzer - remportera les enchères ?

Les acheteurs aguerris seront-ils les meilleurs face à notre duo d’amateurs qui rêve d’en découdre avec leurs brocanteurs préférés ?

Qui sera le meilleur vendeur ? Qui sera le plus persuasif pour faire grimper les enchères et vendre son objet au meilleur prix ?

Car, pour gagner, ils devront convaincre leurs camarades et réaliser le meilleur bénéfice !

La soirée se poursuivra sur France 2 avec “Affaire conclue : Redonner vie à vos objets”.

Sophie Davant et Harold Hessel partent sur les routes de France et de Suisse à la rencontre de 4 artisans d’exception dont nous allons découvrir techniques et savoir-faire à travers quatre restaurations de pièces rares et historiques.

Catherine Polnecq, restauratrice de tableaux à Paris, s’attelle à la restauration d’un tableau du XVIIe siècle signé François Perrier. C’est un chantier extrêmement minutieux et très exigeant pour que cette œuvre soit restaurée dans les règles de l’art. Une analyse infrarouge du tableau, un nettoyage et un dévernissage de la toile : de nombreuses étapes sont nécessaires pour retrouver l’œuvre originale dans toute sa splendeur, en dépit des désordres causés par le temps.

Camille Laire, restauratrice de céramiques et d'objets d’art, nous dévoile toute l’étendue de son talent lors de la restauration d’une pièce de faïence signée d’une grande maison, un porte parapluie cigogne du XIXe siècle. Cet objet, rare et délicat, va demander un gros travail de documentation, de reconstitution et de retouches couleurs afin d’en respecter l’authenticité insolite.

Un trio d’artisans - Claire, ciseleuse sur bronze, Wilfried, marbrier et Firmin, doreur - partageront leur savoir-faire. En effet, c’est à six mains qu’ils ont entamé la restauration d’un objet remarquable : une cheminée spectaculaire de 1880.

Frédéric Brossy, en Suisse, chez qui le métier d’artisan est une histoire de famille, puisque Frédéric est ébéniste, tout comme l’est son père avec qui il travaille. Frédéric nous dévoilera la restauration d’une commode dite « tombeau » du XVIIIe siècle. Cette commode en bois de violette, galbée sur toutes les faces avec marqueterie de frisages, riches ornements de bronze et un plateau de marbre brèche rouge, n’avait jamais été restaurée auparavant et va demander plus de 200 heures de travail.

“Affaire conclue : Redonner vie à vos objets” vous emmène à la découverte d’artisans d’exception !