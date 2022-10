“Cleaners les experts du ménage” mercredi 12 octobre 2022 sur TFX chez Caroline et Sophie

Mercredi 12 octobre 2022 à 21:05, TFX vous proposera un nouvel inédit de “Cleaners les experts du ménage”. Ce mercredi, les experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent.

Caroline, 41 ans, en reconversion professionnelle, Menet (15).

Caroline s’est lancée un grand défi : celui de quitter la région parisienne et son poste de gestionnaire de patrimoine pour opérer une reconversion professionnelle à 180° !

Son rêve professionnel : créer dans une grange attenante à sa maison une Ressourcerie, sorte d’espace Co-créatif qui aurait pour but de re donner vie aux objets, mais qui pourraient également accueillir aussi bien des cours de Yoga, que des cours de peinture ou encore de poterie !

Bref Caroline ne manque pas d’idées pour proposer à ses futurs visiteurs tout un tas d’activités créatives afin de contenter le plus grand nombre.

Seulement voilà la grange prévue pour abriter sa nouvelle activité professionnelle est pour le moment comment dire … très très loin d’être accueillante !

Aujourd’hui l’endroit ressemble bien plus à une étable abandonnée qu’à un « Repear Coffee » : entre matériel agricole, excréments de vaches, pipi de chauves-souris, résidus de vielle paille, couches de poussières et murs recouverts de toiles d’araignées… impossible pour Caroline de lancer son activité.

À l’heure actuelle Caroline est dans une impasse, elle est tellement désespérée devant l’état de cette grange, qu’elle songe même à abandonner son rêve professionnel… Il est temps que la brigade des Cleaners intervienne.

Une mission hors norme pour nos experts du ménage !

Sophie, 36 ans, danseuse, jongleuse de feu et comédienne, célibataire, sans enfant, Aix en Provence.

Cette jeune artiste tout feu tout flamme passe le plus clair de son temps à performer pour des évènements aux quatre coins du pays !

Mais lorsque les déplacements approchent, c’est la panique !

Commence alors pour Sophie, une grande chasse au trésor dans son appartement afin de mettre la main sur ses nombreux costumes, déguisements et accessoires tant ils sont mal rangés et tant son appartement est mal organisé !

C’est simple l’appartement ne ressemble plus à rien, les deux chambres sont envahies de tenues et accessoires en tout genre, impossible de circuler et surtout de s’y retrouver.

Sophie en a marre de tout ce temps perdu et toute cette énergie dépensée pour rien …

Aujourd’hui elle en arrive même à redouter de rentrer et dormir donc son appartement, elle se sent mal dans ce logement qui ressemble plus à un hall de gare qu’à un appartement douillet… elle a même annulé le jour même, sa fête d’anniversaire tellement il lui était impossible de mettre de l’ordre chez elle !

La situation ne peut plus durée, Sophie est prête pour le grand changement et le nouveau départ… Fort à parier que ça va être le feu pour nos Cleaners !