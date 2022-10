“Patron Incognito” : immersion de Maxime Buhler dans sa chaîne de restauration Pokawa jeudi 20 octobre 2022 sur M6

Jeudi 20 octobre 2022 à 21:10, M6 vous proposera un nouvel inédit de “Patron Incognito” dans lequel Maxime Buhler va s'infiltrer dans les restaurants de sa société : Pokawa .

Pour le 43ème numéro, c’est une entreprise à l’ascension record qui se lance dans l’expérience “Patron Incognito”. La chaîne de restauration rapide Pokawa est passée de la cuisine de 2 copains livreurs à 100 points de vente en 5 ans.

À seulement 30 ans, Samuel Carré et Maxime Buhler dirigent aujourd’hui un véritable phénomène de la healthy food avec une recette simple : une cuisine tendance sans cuisson qui peut s’installer partout à moindre coût.

Déjà leader français de la restauration rapide saine avec leur plat composé de poisson cru, fruits et légumes frais, l’entreprise ne veut pas s’arrêter là. Et pour ne pas se perdre dans ce succès fulgurant, Samuel Carré et Maxime Buhler font une pause Incognito pour prendre le temps de se poser les bonnes questions avant de s’attaquer au marché européen.

Maxime Buhler va devenir Léopold le temps de 3 immersions incognito à Lyon, Toulouse et Aixen-Provence.

Les immersions

Le jeune patron se rend d’abord à Toulouse pour éclaircir le mystère du magasin de Toulouse qui vient d’ouvrir mais ne prend pas. Pour essayer de comprendre ce qui cloche et les erreurs à anticiper à l’avenir, “Léopold” va travailler aux côtés de Yanis. Ce jeune cuisinier de 20 ans ne semble pas avoir été formé aux recettes officielles qui ont fait le succès de la chaine et pourrait bien un peu trop donner libre cours à ses inspirations culinaires. Pour avoir un regard 360 sur les difficultés de ce point de vente, Maxime Buhler a donné rendez-vous à sa petite amie pour un déjeuner inconito façon cliente mystère. Malheureusement, celle-ci va devoir faire preuve… de patience !

À Aix-en-Provence, c’est une immersion on ne peut plus rapprochée qui l’attend dans un établissement de 22m2, qui désespère de recruter un assistant manager ! Autre particularité étonnante : la cuisine se fait dans un autre local à plusieurs centaines de mètres du restaurant. En ce jour de canicule, le patron sera témoin de la pénibilité beaucoup trop importante de cette organisation. Transpiration au programme !

Autre problématique à Lyon puisqu’il a cette fois rendez-vous dans un restaurant victime de son succès : comment préserver la qualité de service et l’image de marque de l’enseigne quand le restaurant déborde ? Le patron sera mis à l’épreuve par le rythme très soutenu aux côtés de Wendy, une employée polyvalente joyeuse et énergique qui participe au rayonnement de ce restaurant. Alors comment aider ce restaurant à s’épanouir, ne pas craquer sous la pression ? Qu’en retenir à la veille du développement à l’international ?