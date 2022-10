“Danse avec les stars” : la finale sera diffusée vendredi 11 novembre 2022 en direct sur TF1

Vendredi 11 novembre 2022, en direct sur TF1 à partir de 21:10, Camille Combal présentera la grande finale de “Danse avec les stars”.

Elles étaient 12 célébrités sur la ligne de départ. Toutes prêtes à travailler d'arrache-pied, à livrer leurs meilleures prestations et à se dévoiler.

Un casting exceptionnel s'est affronté sur le parquet du Studio 217 : Amandine Petit, Anggun, Billy Crawford, Carla Lazzari, Clémence Castel, David Douillet, Eva, Florent Peyre, Léa Elui, Stéphane Legar, Théo Fernandez et Thomas Da Costa.

Si toutes les célébrités étaient déterminées à remporter le trophée, après 10 semaines de concours orchestré par Camille Combal, elles ne sont plus que trois en compétition !

Ces trois derniers couples ont proposé chaque vendredi des prestations remarquables sur le parquet, sous les yeux d'un jury intransigeant, composé de Chris Marques, François Alu, Marie-Agnès Gillot et Bilal Hassani.

Après des semaines d’apprentissage à vivre au rythme de la compétition, il est désormais l'heure, pour les 3 célébrités et leur danseur encore en lice, de donner un ultime rendez-vous sur le parquet, pour une soirée qui s'annonce mémorable !

Ils vont exécuter 3 danses chacun et chaque couple proposera à nouveau sa prestation la plus marquante de la saison !

L’objectif pour nos finalistes est de surprendre les téléspectateurs qui seront les seuls maitres à bord, afin de désigner le couple vainqueur du plus grand concours de danse en France !

Après M Pokora, Shy’m, Emmanuel Moire, Alizée, Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret, Agustin Galiana, Clément Rémiens, Sami El Gueddari, puis Tayc la saison passée, qui ajoutera son nom au palmarès de l'iconique émission ?

Quelle personnalité, accompagnée de son danseur professionnel, réussira à époustoufler les téléspectateurs et à remporter le tant convoité trophée de “Danse avec les stars” ?

Seul le public en décidera le 11 novembre prochain sur TF1.

Pour prolonger la soirée, Camille Combal recueillera les premières impressions du gagnant ou de la gagnante ainsi que de tous les participants.

L'occasion de découvrir également toutes les séquences "off" et tous les secrets de la saison 12 de “Danse avec les stars”. Et bien sûr, de revenir sur les temps forts de cette saison exeptionnelle !