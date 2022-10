“Taratata” : 100% contre le cancer samedi 29 octobre 2022 : les invités de Nagui sur France 2

Pour la première fois à La Seine musicale, Nagui a reuni un plateau exceptionnel pour un “Taratata” spécial à découvrir samedi 29 octobre 2022 à 21:10 sur France 2.

Nagui et ses invités vous invitent à passer une soirée exceptionnelle au profit de la Fondation pour la recherche médicale contre le cancer et devant 4 000 spectateurs, fans de Taratata, qui ont acheté leur place en une matinée !

Zazie, Patrick Bruel, Marc Lavoine, Pascal Obispo et leurs invités nous offriront plus de deux heures de show. Ils reviendront sur leurs carrières, leurs plus grands tubes, leurs coups de cœur musicaux. Ils chanteront en live, en duo et tous ensemble… de nombreuses surprises musicales au programme, pour notre plaisir et dans la tradition de Taratata !

La vente des billets a déjà permis de récolter 100 000 euros au profit de la Fondation pour la recherche médicale afin de soutenir la lutte contre le cancer.

Depuis plus de soixante-quinze ans, la Fondation pour la recherche médicale (FRM) soutient des projets de recherche qui ont le potentiel, demain, d’améliorer et de sauver des vies, dans tous les domaines de la recherche médicale. Indépendante, elle agit grâce à la seule générosité de ses donateurs, partenaires et testateurs. La lutte contre le cancer est l’une de ses priorités : ces cinq dernières années, elle a soutenu 380 travaux de recherche pour plus de 35 millions d’euros dans ce domaine. Aujourd’hui, 1 personne malade sur 2 guérit du cancer, 8 enfants sur 10 pour les cancers pédiatriques, et ce grâce aux progrès constants de la recherche médicale et à l'engagement sans faille des chercheurs. Les places vendues dans le cadre de ce concert-événement et la générosité du public lui permettront de renforcer son soutien dans la lutte contre tous les cancers.

A noter que le vendredi 4 novembre à 22:55, France 2 diffusera un numéro inédit de Taratata 100 % live. Nagui aura le privilège de recevoir pour la première fois le chanteur mythique Jacques Dutronc, accompagné de son fils Thomas et d'autres nombreux artistes.