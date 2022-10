“Un dimanche à la campagne” : les invités de Frédéric Lopez dimanche 30 octobre 2022 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 30 octobre 2022 à 16:55 pour “Un dimanche à la campagne”, une nouvelle émission dans quelle l'animateur s'installe à la campagne pour recevoir trois invités le temps d'un week-end et d'un moment hors du temps.

Pour son grand retour à l'antenne et pour ce deuxième numéro de “Un dimanche à la campagne”, Frédéric Lopez reçoit Michèle Bernier, la comédienne Sofia Essaïdi et le mentaliste Fabien Olicard.

Un week-end placé sous le signe de la singularité, de l'humour et de la magie.

Michèle Bernier est à la fois humoriste et comédienne. Elle a surtout ce talent rare de savoir-faire autant rire que pleurer.

Sofia Essaïdi est auteure, compositrice, interprète, danseuse et comédienne. Depuis son enfance, elle a toujours rêvé de danser et de chanter. Le public l'a découvert dans la Star Academy. Aujourd’hui, elle enchaine les succès en tant que comédienne. Mais pour arriver là, rien n’a été simple !

Fabien Olicard est mentaliste, humoriste, vidéaste, écrivain, fasciné par le cerveau et la mémoire. Il remplit le Zénith et, sur YouTube, est suivi par plus de 2 millions de personnes. A ce jour, il comptabilise plus de 250 millions de vues. Un sacré parcours pour cet autodidacte singulier.

Quelque part loin du tumulte, avec Frédéric Lopez, ils se sont retrouvés pour “Un dimanche à la campagne” qui ne ressemble à aucun autre.