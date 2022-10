“Danse avec les stars” : Léa Elui a été éliminée vendredi soir sur TF1 (vidéo)

Vendredi 28 octobre 2022 à partir de 21:10, Camille Combal vous a proposé de suivre sur TF1 le 8ème prime de “Danse avec les stars” à l'issue duquel Léa Elui a été éliminée.

Vendredi soir sur TF1, ils étaient quatre couples en danger : Billy Crawford et Fauve Hautot, Stéphane Legar et Calisson, Thomas Da Costa et Elsa Bois, Léa Elui et Jordan Mouillerac.

Si Thomas et Elsa ont été sauvés par le public pour la cinquième fois, les juges ont sauvé Billy Crawford et Stéphane Legar.

Léa Elui et Jordan Mouillerac (Christophe Licata était souffrant vendredi soir) quittent l'aventure ce soir, aux portes de la demi-finale.

Rendez-vous la semaine prochaine pour la demi-finale avec Billy Crawford et Fauve Hautot, Stéphane Legar et Calisson, Thomas Da Costa et Elsa Bois.

Extrait de “Danse avec les stars” du vendredi 28 octobre 2022.