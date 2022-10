“Le club des invincibles” de retour sur France 2 samedi 19 novembre 2022 avec Olivier Minne

Olivier Minne vous donne rendez-vous sur France 2 samedi 19 novembre 2022 à 21:10 pour une nouvelle édition du divertissement “Le club des invincibles”.

Retrouvez les plus grands champions des jeux télé : Marie-Christine et Sandrine, les deux plus grandes championnes de Tout Le Monde Veut Prendre Sa Place. Grégory, le grand gagnant de Tout Le Monde a Son Mot à Dire, et Bruno, le plus grand champion des 12 Coups de Midi !

Une nouvelle fois, ensemble, ils défendent l’honneur du Club des Invincibles, face aux meilleurs candidats anonymes, sélectionnés aux quatre coins de France.

Ils vont tout donner pour tenter de les battre et de remporter les 36 000 € en jeu !

Les 20 prétendants vont d’abord s’affronter les uns contre les autres. Seuls les meilleurs, les plus cultivés et les plus rapides pourront affronter Le Club des Invincibles.

Individuellement d’abord, sur les thèmes de leur choix. Pour chaque thème qu’ils choisissent, le Club désigne son représentant ! Après les trois duels individuels, le candidat va jouer sa finale face au Club des Invincibles.

Marie-Christine, Sandrine, Bruno et Grégory vont tout faire pour défendre les intérêts du Club et leur honneur.

Qui sera capable de les battre ? Qui va remporter la cagnotte en jeu ?

L’un des challengers sera-t-il accepté dans le Club des Invincibles ?