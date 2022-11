“Lego Masters” saison 3 : 2ème numéro diffusé jeudi 3 novembre 2022 sur M6 avec Eric Antoine (vidéo)

Eric Antoine vous donne rendez-vous sur M6 jeudi 3 novembre 2022 pour découvrir le second épisode de la 3ème saison de “Lego Masters”. Embarquez pour la fabuleuse planète des briques !

Après deux saisons époustouflantes, “Lego Masters” revient avec des épreuves encore plus hallucinantes et inédites. Cette année la compétition pour décrocher le titre de meilleur constructeur de briques sera plus acharnée que jamais.

Pour la première fois dans l’histoire du concours, les candidats affronteront le vent et l’eau. D’autres surprises les attendront : les binômes seront permutés… un changement de règle qui va les mettre en vraie difficulté. Ils devront également se confronter à des mini challenges de moins de 3 heures sous haute pression pour se qualifier en demi-finale… sans oublier des explosions spectaculaires, des créations hallucinantes, beaucoup de rires et de larmes pour la compétition la plus magique de la télévision !

Lors de cette deuxième soirée, les 7 binômes encore en course seront confrontés à deux épreuves totalement inédites. Leurs constructions devront prendre vie grâce à la force unique du souffle du vent allant jusqu’à 90km/h !

Puis la roue du destin fera son apparition pour repousser les limites de leur imagination…