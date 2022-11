“Embarquement immédiat” en Corse vendredi 4 novembre 2022 sur France 3 avec Patrick Fiori

Patrick Fiori vous donne rendez-vous sur France 3 vendredi 4 novembre 2022 à 21:10 pour “Embarquement immédiat” en Corse, un grand fivertissement dans lequel il a réuni sur l'île de beauté tous ses amis chanteurs et musiciens.

Dans “Embarquement immédiat”, Patrick Fiori réunit pour une soirée exceptionnelle sur l'île de Beauté tous ses amis chanteurs et musiciens, insulaires et du continent, pour célébrer, en musique et en public, un répertoire corse haut en couleur, généreux, et qui se prête plus que jamais aux mélanges des voix et des générations.

Maître de cérémonie de la soirée, Patrick Fiori accueillera sur scène, entouré de ses musiciens, de nombreux chanteurs venus spécialement pour l’occasion comme Soprano, Patrick Bruel, Claudio Capéo, Jenifer, Bénabar... Mais aussi des artistes et groupes de polyphonies corses : Antoine Ciosi, Voce Ventu, Clément Albertini, Jean-Charles Papi, Francine Massiani, A Pasqualina, Christophe Mondolini, A Filetta, Diana Di l'Alba, Canta u populu Corsu et bien d'autres !

Ensemble, ils s'uniront pour offrir aux téléspectateurs une escapade corse portée par un concert magnifique.

En tout, ce sera plus d'une quinzaine d’artistes et formations musicales qui interpréteront en solo, duo, trio ou collégiale, une vingtaine de chansons du patrimoine : « Terra Corsa », « Corsica », « Catena », « Diu Vi Salvi Regina », « Chi fa », « Viaghji », « Ti vecu o la mio bandera »...

Avec : Patrick Fiori et (par ordre alphabétique) : Clément Albertini, L’Avvinta, Bénabar, Patrick Bruel, Laurent Bruschini, Canta U Populu Corsu, Claudio Capéo, Antoine Ciosi, Gianluca Cucciari, Diana di l’Alba, Una Fiara Nova, A Filetta, Jenifer, Joyce Jonathan, Claire Keim, Delia Lucia, Francine Massiani, Christophe Mondoloni, Jean-Charles Papi, A Pasqualina, Natali Valli, Soprano, Diana Saliceti, Voce Ventu, Christophe Willem, Ycare et le studio de danse Lyonnet-Ajaccio.

En partenariat avec Sony Music, la ville d’Ajaccio, la Communauté d’agglomération du Pays ajaccien, Zilia et Air Corsica.