“Taratata 100% Live” vendredi 4 novembre 2022 sur France 2 : les invités de Nagui (vidéo)

Vendredi 4 novembre 2022 à 22:55, Nagui vous proposera sur France 2 un nouveau numéro inédit de “Taratata 100% Live”. Voici les artistes qui seront présents à ses côtés.

Vendredi soir, Nagui aura le privilège de recevoir pour la première fois dans Taratata 100 % live le chanteur mythique Jacques Dutronc, accompagné de son fils Thomas et de nombreux artistes :

Père & fils nous présenteront leur album Dutronc & Dutronc et nous feront chanter et danser sur leurs plus grands succès : « L’opportuniste », « J’aime les filles », « Et moi, et moi, et moi » et le titre « Aragon » de Thomas.

Jacob Banks, le soulman anglais, revient sur la scène de Taratata, invité par Thomas Dutronc pour une reprise de « On the road again » de Willie Nelson.

Yellowstraps, chanteur néo-soul, belge, ne cesse de s’affranchir des codes pour s’imposer bientôt comme l’un des groupes phares de la soul moderne, il interprétera son titre « TNGHT ».

Marie-Flore : ses textes ne laissent pas indifférent, sur une trame pop, groovy et sensuelle, elle est de retour dans Taratata, et nous interprètera « Mal barré », extrait de son deuxième album, Je sais pas si ça va.

Enfin, Royal Republic & Ko Ko Mo : le groupe de rock suédois enflammera le plateau avec son titre « Diggin’it ». Ils ont invité le duo nantais Ko Ko Mo pour une reprise de « Are you gonna go my way » de Lenny Kravitz.

C’est dans Taratata et nulle part ailleurs, des duos, des reprises inédites, des confidences sur le coin talk avec Nagui, de l’émotion et de la musique en live !