“La vie secrète des chansons” : « Les papas chanteurs », vendredi 4 novembre 2022 sur France 3

Vendredi 4 novembre 2022 août à 23:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir un volet de la collection “La vie secrète des chansons” avec André Manoukian : « Les papas chanteurs ».

Vendredi soir dans “La vie secrète des chansons”, André Manoukian va vous parler des papas. Et de cette relation si particulière qui unit un père à son enfant. Un lien incomparable qui a très souvent inspiré les artistes comme par exemple Benjamin Biolay qui a chanté pour sa fille, « Ton héritage », un texte très touchant sur la transmission.

Nous verrons aussi comment les paroles de son petit garçon, alors seulement âgé de 4 ans, ont inspiré le rappeur Stomy Bugsy pour écrire son tube « Mon papa à moi est un gangster ».

Pas facile pour un artiste dont la carrière l'amène à sillonner les routes de France, d'être présent pour ses enfants. Cette inquiétude, Christophe Maé l'a chantée dans « Mon p'tit gars », un texte qu'il a écrit après la naissance de son premier fils.

Parfois, les histoires entre un père et son enfant sont plus compliquées. Elles sont faites d'absences comme le chante Brigitte avec « Mon intime étranger » ou encore Daniel Guichard dans « Mon vieux » et d'autres fois heureusement de retrouvailles comme le chantent Johnny et David Hallyday dans le titre « Sang pour Sang ».

Découvrons ensembles toutes ces histoires d'amour, ces histoires d'absences, ces rendez-vous manqués, entre un père et son enfant, dans “La vie secrète des chansons” : « Les papas chanteurs ».