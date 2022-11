“Un dimanche à la campagne” : les invités de Frédéric Lopez dimanche 6 novembre 2022 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 6 novembre 2022 à 16:55 pour “Un dimanche à la campagne”, une nouvelle émission dans quelle l'animateur s'installe à la campagne pour recevoir trois invités le temps d'un week-end et d'un moment hors du temps.

Pour son grand retour à l'antenne et pour ce troisième numéro de “Un dimanche à la campagne”, Frédéric Lopez reçoit Clara Luciani, l'écrivaine Tatiana de Rosnay et l'humoriste Jarry.

Au menu de ce week-end pas comme les autres : jeux de société, fous rires, chansons, cours d’autohypnose et surtout confidences.



Clara Luciani, la talentueuse chanteuse aux quatre Victoires de la musique, révèle le terrible harcèlement scolaire dont elle a été victime durant son enfance et comment la musique lui a permis de surmonter ce traumatisme.

Tatiana de Rosnay écrit son premier livre a 10 ans. Aujourd'hui elle est l'une des écrivaines les plus lues en France. Un succès qui ne l'a pas empêchée de se battre contre son corps toute sa vie. Très tôt, elle est victime de troubles alimentaires compulsifs. Lors de ce week-end, elle revient, avec pudeur, sur ce combat mené contre elle-même, en secret, durant plus de 25 ans.

Quant au comédien et humoriste Jarry, il se confie sur le long et difficile chemin qu'il a dû mener pour devenir père et combien l'arrivée de ses jumeaux a transformé sa vie.

Avec beaucoup de sincérité, chacun déroule le fil de sa vie lors d'“Un dimanche à la campagne” qui ne ressemble à aucun autre.