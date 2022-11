“Téléthon” 2022 : coup d'envoi vendredi 2 décembre sur France 2 avec Sophie Davant, Nagui & Kev Adams

Vendredi 2 décembre 2022 à 18:40, Sophie Davant et Nagui donneront le coup d'envoi de l'édition 2022 du “Téléthon” en compagnie du parrain, Kev Adams, et de Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon.

Top départ de ce 36ème Téléthon et des 30 heures d'antenne.

Sophie Davant et Nagui vous attendent pour ouvrir les festivités. Ils seront accompagnés de Kev Adams, le plus jeune parrain de l’histoire du Téléthon. Ce sera le début de ce marathon télévisuel unique, sur près de 30 heures d’antenne, pour rendre l’impossible possible.

Nous suivrons en direct la solidarité sur le terrain avec la mobilisation de milliers de bénévoles dans les villes de Dijon (21), Lorient (56), Guebwiller (68) et Cassis (13). Tous ensemble nous remettrons le compteur de la générosité à zéro en présence de Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon.

Retrouvez sur le plateau les malades et leur famille, plus soudés que jamais. Leurs paroles d’espoir rappelleront, ô combien, que les dons sont importants et mènent aux victoires contre la maladie. Pour certains, le Téléthon a tout changé, mais pour d’autres, le Téléthon peut tout changer.

Les artistes aussi se mobilisent. Pendant une heure, les chanteurs préférés des Français se succèderont sur scène et afficheront leur soutien sans faille à la recherche.

Rendez-vous à la Guinguette, un lieu haut en couleurs, chaleureux et plein de vie. Ici invités, stars, familles, bénévoles, champions s’affronteront autour de plusieurs animations et pourront aussi se restaurer grâce aux food trucks gourmands. Tous les bénéfices seront reversés à l’AFM-Téléthon.