NRJ Music Awards : de nouveaux artistes confirmés pour la cérémonie du 18 novembre 2022 sur TF1 & NRJ

TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous le vendredi 18 novembre 2022 à 21:10 pour l’une des plus grandes cérémonies du monde : la 24ème édition des NRJ Music Awards, présentée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Les NRJ Music Awards réunissent chaque année les plus grandes stars françaises et internationales à l’occasion de la seule cérémonie de remise de prix où les gagnants sont désignés par le public et sont devenus le rendez-vous musical incontournable de l’année ! Avec les performances de nouveaux artistes confirmés, Ava Max, Lizzo, Gayle, Aya Nakamura, Damso, Juliette Armanet, Slimane, Izia, Soolking. Ces artistes rejoignent les premiers artistes annoncés il y a quelques semaines : David Guetta, Bebe Rexha, Rosalía, Yungblud, Orelsan, Angèle, Bigflo & Oli, Stromae, Clara Luciani, Soprano, Amir, Keen’V, Kendji Girac, M. Pokora. Les artistes nommés dans la catégorie Révélation Francophone seront présents également : Adé, Adèle Castillon, Lujipeka, Mentissa, Pierre de Maere, et Yanns. Voir également : NRJ Music Awards 2022 : TF1 & NRJ dévoilent les nommés et les nouvelles catégories de la 24ème édition