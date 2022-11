Le concert de Sting au château de Chambord diffusé sur France 4 mercredi 16 novembre 2022

Mercredi 16 novembre à 21:10, France 4 vous proposera de découvrir le concert de Sting au château de Chambord, un concert d'exception sur un site d'exception.

Auteur, compositeur, interprète, acteur et activiste, Sting est une icône du rock'n'roll.

À l'occasion d'un live, Sting a fait danser Chambord aux rythmes de Roxanne et de Shape of My Heart !

Dans un lieu d'exception et avec une dynamique incroyable, vivez à nouveau ce moment hors du temps.

À la suite de la diffusion de ce concert, France 4 vous proposera à 22:45 de prolonger la soirée avec le documentaire « Sting, l'électron libre » réalisé par Julie Veille.

Au fil d'un entretien exclusif avec l'artiste, Julie Veille revisite le parcours hors norme d'un homme inspiré, sensible et engagé, qui se sert de son art pour exprimer ses pensées intimes et porter des combats qui lui tiennent à cœur.

Les confidences inédites de ses proches et des images d'archives rares retracent une vie faite de rencontres et d'innovations musicales.

L'histoire d'un électron libre guidé par son humanité et son insatiable curiosité.