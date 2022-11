NRJ Music Awards : voici les nommés dans la catégorie « Chanson Francophone »

TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous à 21:10 vendredi 18 novembre 2022 pour l’une des plus grandes cérémonies du monde : la 24ème édition des NRJ Music Awards, présentée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Les NRJ Music Awards réunissent chaque année les plus grandes stars françaises et internationales à l’occasion de la seule cérémonie de remise de prix où les gagnants sont désignés par le public et sont devenus le rendez-vous musical incontournable de l’année ! Cette année, les nommés dans la catégorie « Chanson Francophone » sont : 1. « CE SOIR » AMIR 2. « DEGAINE » AYA NAKAMURA FEAT DAMSO 3. « COUP DE VIEUX » BIGFLO & OLI 4. « CŒUR » CLARA LUCIANI 5. « MON CŒUR » IZIA 6. « OUTETE » KEEN’V 7. « EVA » KENDJI GIRAC 8. « QUI ON EST » M. POKORA 9. « LA QUETE » ORELSAN 10. « LA RECETTE » SLIMANE 11. « SUAVEMENTE » SOOLKING 12. « VENGA MI » SOPRANO FEAT GRADUR Les votes dans la catégorie « Chanson Francophone » se feront durant la soirée du 18 novembre par un vote flash : les téléspectateurs pourront donc voter à la fin de la soirée pour leur Chanson Francophone préférée. Le vote se fait uniquement par SMS 7 25 25 (0,99€ + prix SMS).

