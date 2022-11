NRJ Music Awards 2022 : audience et palmarès de la 24ème édition diffusée vendredi sur TF1

Vendredi soir à partir de 21:10, Camille Combal a présenté en direct sur TF1 la 24ème cérémonie des NRJ Music Awards depuis le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Selon les chiffres Médiamétrie communiqués ce matin par TF1, la cérémonie s'est placée en tête des audiences de la soirée en rassemblant 3,5 millions de téléspectateurs.

L'émission a réuni toute la famille avec en moyenne sur l'ensemble de la soirée :

40% de part d'audience sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

36% de part d'audience sur les 25-49 ans.

46% de part d'audience sur les 4-10 ans.

51% de part d'audience sur les 15-34 ans.

51% de part d'audience sur les 15-24 ans.

Le palmarès de l'édition 2022 :

Artiste Féminine Francophone de l’année : Angèle.

Artiste Masculin Francophone de l’année : Orelsan.

Révélation Francophone de l’année : Lujipeka.

Groupe/Duo Francophone de l’année : Bigflo & Oli.

Collaboration Francophone de l’année : Bigflo & Oli feat. Julien Doré – « Coup de Vieux ».

Artiste Féminine Internationale de l’année : Lady Gaga.

Artiste Masculin International de l’année : Ed Sheeran.

Révélation Internationale de l’année : Sofia Carson.

Groupe / Duo International de l’année : Imagine Dragons.

Collaboration Internationale de l’année : Camila Cabello & Ed Sheeran - « Bam bam ».

Chanson Internationale de l’année : « As It Was » - Harry Styles.

Clip Francophone de l’année : « Coup de Vieux » - Bigflo & Oli feat Julien Doré.

Clip International de l’année : « As It Was » - Harry Styles.

Reprise / Adaptation : « Suavemente » - Soolking.

Social Hit : « Tout va bien » – Alonzo feat. Ninho & Naps

Tournée Francophone : Orelsan.

DJ de l’année : David Guetta.

NRJ Music Award d’honneur : Renaud et Jenifer.

Chanson Francophone de l'année : « Qui ont est » M. Pokora.