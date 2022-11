“La France a un incroyable talent” : dernière soirée d'auditions vendredi 25 novembre 2022 sur M6 (vidéo)

Karine Le Marchand vous donne rendez-vous sur M6 vendredi 25 novembre 2022 à 21:10 pour suivre la dernière soirée des auditions de la 17ème saison de “La France a un incroyable talent”.

Alors que les cinq Golden-Buzzers ont été attribués, les artistes de ce sixième numéro n’ont plus le choix : faire l’unanimité auprès du Jury pour se hisser parmi les évidences de la phase de délibérations.

Seul un total de 26 artistes accèdera aux demi-finales et pourra défendre fièrement ses chances pour tenter d’aller chercher les 100 000 euros.

Au programme de cette sixième soirée d'auditions :

MRS : Né sourd profond, Mattéo, alias « Mattéo Rappeur Sourd » était prédestiné à une vie quasi mutique. Pourtant, c’est aujourd’hui en qualité de rappeur qu’il vient montrer l’étendue de son immense talent. Hospitalisé à de nombreuses reprises, parfois moqué à l’école, c’est via son art et ses textes qu’MRS a appris à extérioriser ses émotions. Voici une nouvelle preuve que tout est possible.

Debbie Davis : Elle a une particularité car tout le monde connait sa voix mais pas son visage. La raison ? Une chanson qui fait le tour du monde depuis plus de 25 ans mais qu’elle n’interprète jamais en public. Choriste pour Johnny Halliday ou Mylène Farmer, Debbie Davis est partie vivre à Los Angeles après 20 ans passées en France. Vendredi soir, elle revient remercier son pays d’adoption en entonnant la chanson qui l’a rendue célèbre. Devinerez-vous de laquelle il s’agit ?

Liberator Horse Show : Vous l’avez découvert dans "L’Amour est dans le pré", mais Vincent Liberator est surtout un artiste équestre de renom, qui sillonne toute l’Europe grâce à son art. Amoureux de ses chevaux qu’il élève en totale liberté, Vincent vient faire une démonstration de ses talents, entouré de sept de ses fidèles compagnons. Et ce n’est plus des prétendantes mais le Jury qu’il faudra séduire pour avoir une chance d’accéder à la prochaine étape...

Basile : À 20 ans, Basile vient de terminer son parcours à l’école du cirque de Montréal, dans laquelle il a parfait durant huit années son talent pour la jonglerie. Artiste d’une grande douceur, Basile est venu rendre hommage à son arrière-grand-père, autrefois mineur dans le nord de la France, avec un numéro d’une rare poésie. Cette performance lui permettra-t-elle de se hisser parmi les derniers demi-finalistes ?

La Mouche des Marquises : experte en maquillage artistique, La Mouche des Marquises a démarré sa carrière comme simple maquilleuse avant de se spécialiser en effets spéciaux, puis en camouflage. Son talent : créer l’illusion et confondre des individus dans un décor grâce à un travail d’une précision chirurgicale. Son numéro, exécuté sur scène pour la première fois, a nécessité pas moins de 10 heures de préparation. Le jury sera-t-il conquis par son univers ?