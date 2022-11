“Taratata 100% Live” vendredi 25 novembre 2022 sur France 2 : les invités de Nagui (vidéo)

Vendredi 25 novembre 2022 à 22:50 sur France 2, Nagui vous proposera un nouveau numéro de “Taratata 100% Live” en compagnie d'artistes d'univers musicaux différents qui vont vous offrir des moments rares à la télévision.

Grâce à sa victoire dans l’émission The Artist, le duo Rouquine a eu carte blanche pour cette soirée Taratata qui lui est spécialement consacrée et pour laquelle il s’est entouré d’artistes de son choix. Mêlant ironie et poésie au rythme de leurs mélodies électro-pop, Nino & Sébastien interprèteront les titres « Mortel » et « Masculine » extraits de leur premier album Masculine. Ils reprendront également avec Gaëtan Roussel le titre « Dans mon HLM » de Renaud.

Alors que son nouvel album Redcar les adorables étoiles sera bientôt dévoilé, Christine and The Queens présentera sa nouvelle incarnation artistique, Redcar, et performera sur le titre « Rien dire » avant d’interpréter le tube « Le Jour s’est levé » du groupe de rock Téléphone.

Jeanne Added interprétera le titre « Au revoir », extrait de son troisième album By Your Side. Puis accompagnée par Jeanne Balibar, elles reprendront ensemble « Singing in the Shower » des Rita Mitsouko et des Sparks.

Enfin, le flamboyant quintet Feu! Chatterton chantera « Le Sud » de Nino Ferrer avant d’interpréter « Compagnons », titre que l’on retrouve dans son album Palais d’argile.

Chacune de ces performances sera ponctuée par des confidences de nos invités sur les moments forts ayant jalonné leur carrière, mais aussi des parenthèses musicales acoustiques comme toujours dans Taratata.

Des duos, des reprises inédites, des confidences sur le coin talk avec Nagui, de l’émotion et de la musique en live : votre rendez-vous musical, c’est dans Taratata et nulle part ailleurs !