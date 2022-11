“Tous en cuisine” du 28 novembre au 2 décembre 2022 sur M6 : les menus, ingrédients & ustensiles

“Tous en cuisine” est de retour du lundi au vendredi à 18:40 sur M6 dès ce lundi 28 novembre 2022 avec le chef Cyril Lignac et son commis Jérôme Anthony pour vous faire passer des fêtes de fin d’année inoubliables.

Dans cette nouvelle série d'émissions, Cyril Lignac vous propose 25 nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, raffinées et réalisables en 50 minutes pour impressionner vos convives.

Tournedos de bœuf façon Rossini, volaille farcie aux marrons et clémentines, croustillant de boudin blanc à la truffe, pain perdu aux poires et caramel de noisettes, bûche aux agrumes s’invitent au menu et n’auront plus de secrets pour vous.

Voici les menus qui seront proposés cette semaine avec la liste des ingrédients et les ustensiles dont vous aurez besoin.

Accès direct : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi.

Entrée : Carpaccio de poisson blanc au piment d'espelette

4 filets de dorade (soit 250g de chair)

1 citron jaune

1 botte de ciboulette

Huile d'olive

Piment d'Espelette

Fleur de sel

Plat : Filet de bœuf chimichurri, roses de pommes de terre

4 filets de bœuf de 150g

25g de beurre demi-sel

150g de beurre demi-sel fondu

Huile neutre

500g de pommes de terre roseval lavées

1 pâte feuilletée

1/2 botte de persil plat

1/4 de botte de coriandre

1/4 de botte d'origan frais

6 gousses d'ail épluchées et dégermées

1g de piment chili thaï

20cl d'huile neutre

12cl de vinaigre blanc

1 feuille de laurier

Sel et poivre du moulin

Entrée : Saint-jacques marinées, velouté de mâche au curry

12 noix de Saint-Jacques

Fleur de sel

1 citron jaune

150g de pommes de terre épluchées, taillées en cubes et cuites à l'eau

1 oignon épluché et émincé

150g + 300g de mâche équeutée et lavée

15g de beurre

1 cuil. à café de curry Madras

50cl de bouillon cube

15cl de crème liquide

2 cuil. à soupe de crème fraîche épaisse

Huile d'olive

Sel fin et poivre du moulin

Plat : wellington de légumes

1 pâte à tarte de 25 cm de diamètre

1 pâte à tarte de 28 cm de diamètre

1 œuf + 1 jaune d’œuf

¼ de courge potimarron épluchée et coupée en dés

2 oignons épluchés et émincés

200g de feuilles d’épinards fondues au beurre (passées à la poêle)

30g de châtaignes sous vide et coupées en cubes

200g de champignons lavés et coupés en quartiers

1 cuil. à soupe de pignons de pins toastés

2 cuil. à soupe de raisins secs

½ litre de bouillon de volaille (cube)

50g de beurre

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Plat : Canard à l'orange, carottes confites aux agrumes

2 magrets de canard

250g d’ailerons de canard (ou volaille) coupés en petits morceaux

3 gousses d’ail épluchées et dégermées

2 branches de thym frais

20g de vinaigre de vin blanc

25cl de jus d’orange frais

½ litre de bouillon de volaille (cube)

Huile neutre

55g beurre

8 carottes fanes de couleurs épluchées

1/2 cuil. à café de graines de cumin

2 oranges coupées en 4

1 citron jaune coupé en 4

2 cl de vinaigre de vin

5 cl d’huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Dessert : Flan vanille façon œuf à la coque de bernard loiseau

12 œufs

150g de sucre en poudre

3 gousses de vanille fendues et grattées

50cl de lait entier

25cl de crème liquide entière

Entrée : Tarte flambée à la truffe

1 pâte à pizza étalée finement à 1mm

1 petite truffe noire épluchée et coupée en lamelles fines

1 oignon épluché et émincé déjà cuit

6 champignons de Paris lavés et émincés finement et poêlés au beurre

50g de tomme de brebis en lamelles fines

75g de crème fraîche épaisse

40g de yaourt grec

1 branche de thym frais

Noix de muscade

Sel fin et poivre du moulin

Plat : Choucroute de noël

800g de choux à choucroute cuit

4 pommes de terre épluchées et coupées en gros cubes et cuites à l’eau

10cl de vin blanc

10 baies de genièvre+ 2 clous de girofle (le tout dans une gaze)

2 gros oignons épluchés et émincés finement

15g de beurre

½ litre de bouillon de volaille (cube)

2 saucisses knacks fumées

1 saucisse de Morteau

Huile neutre

4 tranches de lard fumé

4 tranches de boudin noir aux oignons

¼ de jambonneau cuit

2 cuil. à soupe de moutarde forte de Dijon

Sel fin et poivre du moulin

Entrée : Petits farcis de légumes anciens et céréales

1 betterave orange ou autre couleur

1 rutabaga épluché et coupé en 6

3 carottes de couleur épluchées

250g de boulgour cuit à l’eau

100g de chapelure

30g de beurre

250g de viande de bœuf hachée

250g de viande de veau hachée

1 oignon épluché et coupé en dés puis cuit à l’eau pour faire de la purée

2 cuil. à soupe de concentré de tomates

2 cuil. à soupe de pulpe de tomates concassées

200g de mie de pain blanc + 5cl de lait entier

1 œuf

25 g de beurre

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Dessert : Mousse au chocolat et à la menthe

200g de chocolat noir concassé

100g de chocolat au lait concassé

50g de copeaux de chocolat noir

17cl de crème liquide entière (35% MG)

3cl de lait entier infusé avec ¼ de botte de menthe fraîche effeuillée à froid

20cl de crème chantilly

9 blancs d’œufs

80g de sucre en poudre

15g de pastilles Vichy réduites en poudre

Source : Cuisine AZ