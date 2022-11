“Le meilleur Pâtissier” : demi-finale, « Jeux d'enfants », mercredi 30 novembre 2022 sur M6

Mercredi 30 novembre 2022 à 21:10, Marie Portolano vous proposera de suivre sur M6 la demi-finale de la 11ème saison du “Meilleur Pâtissier”. Le thème sera : « Jeux d'enfants ».

Pour cette demi-finale exceptionnelle, les pâtissiers amateurs retourneront à l’époque de la marelle et vont s’amuser autour de l’univers des jeux d’enfants ! Si leurs gâteaux doux et enfantins nous ramèneront en enfance, ils devront être dignes des plus grands chefs !

En effet, pour décrocher leur place pour la grande finale du concours, nos pâtissiers amateurs devront séduire notre jury, mais aussi François Perret, chef pâtissier d’un grand palace parisien, élu meilleur chef pâtissier de restaurant du monde en 2019 !

Alors, quel pâtissier gardera son âme d’enfant et obtiendra le tablier bleu ? Et qui accèdera à la grande finale de cette 11e saison du Meilleur Pâtissier ?

Le défi de Cyril : les petits biscuits d’enfance

Les pâtissiers amateurs devront revisiter un petit biscuit d’enfance, en un entremets d’exception ! Sablé breton, boudoir, cookie… À eux de créer un gâteau régressif extraordinaire, pour accéder à l’ultime étape du concours : la finale !

L’épreuve technique : le gâteau domino

Mercotte est joueuse… Elle a réservé une sacrée surprise à nos 4 demi-finalistes ! Ils vont devoir réaliser un gâteau en forme de domino, à l’extérieur… comme à l’intérieur ! Mais surtout, ils devront réaliser un véritable parcours de dominos comestibles, que Cyril et Mercotte s’empresseront de renverser lors de la dégustation.

L'épreuve créative

Los grands enfants exprimeront leurs passions de manière unique et gourmande : à travers un gâteau carrousel à leur image. Le jury attend des manèges grandioses et savoureux… De quoi donner le tournis ! Avec le meilleur chef pâtissier de restaurant du monde 2019, François Perret. Lequel de nos pâtissiers amateurs réussira à obtenir son coup de cœur ?