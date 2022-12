“Notre-Dame de Paris” à l'Opéra Bastille samedi 3 décembre 2022 sur France 4

Samedi 3 décembre 2022 à 21:10, France 4 diffusera le spectacle “Notre-Dame de Paris” capté à l'Opéra Bastille, chorégraphié et mis en scène par Roland Petit.

En 1965, Esmeralda, Quasimodo, Phoebus, et tous les personnages du légendaire roman de Victor Hugo apparaissent sur la scène du Ballet de l'Opéra de Paris pour la première fois, sous la férule de Roland Petit.

L'Orchestre et le Corps de Ballet de l'Opéra de Paris, les danseurs étoiles Stéphane Bullion et Amandine Albisson, dans les rôles de l'attachant Quasimodo et de la belle Esmeralda, ou encore Mathias Heymann dans celui du machiavélique Frollo.

Tous ces artistes interprètent les personnages hauts en couleur de cette pièce cultissime, dans les somptueux décors du peintre René Allio, et dans les costumes grandioses créés pour l'occasion par Yves Saint-Laurent.