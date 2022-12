Téléthon 2022 : “Tous en scène pour le Téléthon” ce soir sur France 3 avec Sophie Davant & Cyril Féraud

Ce vendredi 2 décembre 2022 à 21:10 sur France 3, la mobilisation en faveur du Téléthon 2022 se poursuit avec Sophie Davant et Cyril Féraud qui présenteront “Tous en scène pour le Téléthon”.

Ce soir, c’est plumes, paillettes et confettis pour le Téléthon autour du parrain Kev Adams. Place au grand spectacle !

En direct sur France 3, Sophie Davant et Cyril Féraud orchestrent cette soirée ponctuée de numéros colorés et spectaculaires. Mystères du mentalisme, tours de magie grandioses, danses et prouesses athlétiques, acrobaties circassiennes, tempête de confettis ou tubes des plus grandes comédies musicales… une vague de spectacles déferle sur le plateau.

Des invités mettront en lumière les victoires de 35 ans de recherches et l’urgence de poursuivre le combat pour les familles. Au travers de reportages, Mireille Dumas, Carole Gaessler ou Willy Rovelli s’impliqueront aux côtés des malades. En plateau, ils partageront leurs regards sur les avancées de la recherche et sur les leçons de vie dont ils ont été les témoins.

Laura Tenoudji fera vivre en direct les tirages au sort des gagnants de la Grande Tombola du Téléthon, sous le contrôle d’une huissière. Ce dispositif exceptionnel, mis en place grâce à la solidarité de personnalités et d’artistes, permettra aux Français les plus chanceux de gagner des œuvres prestigieuses ou des expériences uniques.

En duplex et en direct, les villes de Guebwiller (68) et Lorient (56) nous feront vivre la mobilisation extraordinaire des Français. À Paris, c’est à la Guinguette qu’invités, bénévoles, familles et artistes se retrouveront autour de l’odeur des crêpes et des mini-burgers proposés par nos food trucks. Cet espace convivial accueillera des défis ludiques et sportifs. De quoi laisser libre court à l’humour et à la bonne humeur de notre parrain !