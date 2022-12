Téléthon 2022 : “Le Grand Bain du Téléthon” avec Mélanie Taravant et Thomas Isle à partir de 13:35 sur France 3

La mobilisation du 36ème Téléthon se poursuit sur France Télévisions ce samedi 3 décembre 2022. À partir de 13:35, Mélanie Taravant, Thomas Isle et Adrien Rohard présentent sur France 3 “Le Grand Bain du Téléthon”.

Depuis leur plateau à France Télévisions, Mélanie Taravant et Thomas Isle accueillent des familles, des jeunes adultes et des chercheurs pour montrer que, malgré le handicap, on peut aller au bout de ses rêves et surtout ne rien lâcher !

Nous suivrons en direct la solidarité aux quatre coins de la France avec des milliers de bénévoles dans les villes ambassadrices de Dijon (21), Lorient (56), Guebwiller (68) et Cassis (13). Sans oublier la mobilisation de Pascal Obispo, parrain en 2018 du Téléthon, qui appelle toute la communauté de Lège-Cap-Ferret (33) à se rassembler pour cette grande fête de la solidarité.

Cette année, avec la thématique du Grand Bain, des bénévoles, des sportifs et des animateurs de France Télévisions se jettent à l’eau ! Une après-midi rythmée par des animations riches et variées sur la barge Annette K au port de Javel à Paris, en compagnie de Marie Mamère et d’Adrien Rohard.

Grâce au Journal du Téléthon, Sébastien Thomas nous emmène également dans un Tour de France de la mobilisation massive des Français pour faire monter le compteur de la générosité, grâce à des vidéos amateurs tournées sur tous les territoires, dans l’Hexagone comme en Outre-mer.

Et nous célébrerons aussi l’incontournable « Marche des maladies rares », avec un départ qui sera donné au Jardin du Luxembourg en compagnie de Carole Tolila et de nombreuses familles.