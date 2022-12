Téléthon 2022 : les artistes présents sur “Chantons pour le Téléthon” à 18:40 sur France 2

La mobilisation du 36ème Téléthon se poursuit sur France Télévisions ce samedi 3 décembre 2022. À partir de 18:40, Sophie Davant et Nagui présentent en direct sur France 2 “Chantons pour le Téléthon”.

“Chantons pour le Téléthon” accueillera des artistes et plus d’une centaine de choristes amateurs. Tous ensemble, ils feront battre le « chœur » de la mobilisation nationale. Place au karaoké géant sur la grande scène du Téléthon.

Autour du parrain Kev Adams, les chanteurs de renom et les partenaires du Téléthon (les Pompiers, Optic 2000, EDF, La Poste, le Lions Club, la Fédération française de bridge, la Fage, BNP, JouéClub) vont relever le défi d’accorder leurs voix pour la bonne cause. Ils témoigneront de leur générosité en chantant, et les partenaires remettront le fruit de leur collecte qui alimentera en direct le compteur.

Avec Chimène Badi pour une reprise de « Mon manège à moi », Zazie pour « J'envoie valser », Claudio Capéo « Riche », Les Retrouvailles pour des reprises de comédies musicales et notamment « L'envie d'aimer », mais aussi Matt Pokora, Jenifer, Patrick Bruel et Pascal Obispo à Lège Cap-Ferret



Laura Tenoudji présentera « La Grande Tombola du Téléthon », et des tirages en direct révèleront les noms des heureux gagnants des lots d’exception généreusement offerts par plus d’une centaine d’artistes solidaires.