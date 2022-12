“Tous en cuisine” du 5 au 9 décembre 2022 sur M6 : les menus, ingrédients & ustensiles

Cyril Lignac et son commis Jérôme Anthony vous donnent rendez-vous du lundi 5 au vendredi 9 décembre 2022 à 18:40 sur M6 pour “Tous en cuisine”. Voici les recettes qui seront proposées cette semaine.

Dans cette nouvelle série d'émissions, Cyril Lignac vous propose 25 nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, raffinées et réalisables en 50 minutes pour impressionner vos convives.

Tournedos de bœuf façon Rossini, volaille farcie aux marrons et clémentines, croustillant de boudin blanc à la truffe, pain perdu aux poires et caramel de noisettes, bûche aux agrumes s’invitent au menu et n’auront plus de secrets pour vous.

Voici les menus qui seront proposés cette semaine avec la liste des ingrédients et les ustensiles dont vous aurez besoin.

Accès direct : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi.

Entrée : Velouté de topinambours, fève tonka

800 g de topinambours épluchés et déposés dans un saladier avec de l’eau et le jus d’un citron jaune

1 litre de lait entier

25 cl de crème liquide 30%

50 g de beurre

1 fève tonka

20 g de noisettes entières, concassées et torréfiées 5 minutes à 190°C

Huile de noisette

1 cuil. à café de gros sel de cuisine

Sel fin

Poivre du moulin

Plat : Linguine aux calamars, sauce à la saucisse italienne

250 g de calamars ou seiches ou encornets taillés en morceaux de 5 cm de côté

400 g de linguines fraîches

100 g de saucisse sèche italienne ou chorizo coupée en dés

100 g de tomates cerises coupées en quartiers

2 cuil. à soupe d’estragon effeuillé

Huile d’olive

Pour la sauce à la saucisse :

100 g de saucisse italienne (type ‘nduja, chorizo ou sobrassada) coupée en petits cubes ou hachée

25 cl de crème liquide

12 cl de bouillon de volaille (cube) ou du jus de moules

100 g de beurre froid coupé en dés

Sel fin

Entrée : Galettes roll au saumon fumé

Pour la pâte à galette au wakamé :

400g de farine de blé noir ou de sarrasin

2 œufs

75 cl d’eau

1 cuil. à café de poudre de wakamé ou autres algues

1 pincée de fleur de sel

Pour la garniture :

3 tranches de saumon fumé

1 poignée de pousses d’épinards

1 poignée de pousses de roquette

1 mangue épluchée et coupée en lamelles

Quelques feuilles de menthe

1 cuil. à soupe de graines de sésame

Pour la mayonnaise pimentée :

130 g de mayonnaise maison

30 g de sauce aigre-douce

½ cuil. à café de sauce harissa

Plat : Gambas grillées, vierge de légumes

12 gambas de grosses tailles et entières

Le jus d’un citron vert

Huile d’olive

Piment d’Espelette

Fleur de sel

Pour la vierge de légumes :

¼ de chou-fleur

100 g de grains de raisins frais

1 cuil. à soupe de raisins secs

Quelques feuilles de coriandre fraîche

1 cuil. à soupe de pignons de pins torréfiés

½ cuil. à café de curcuma en poudre

Huile d’olive

Fleur de sel

Plat : Effiloché de poulet aux épices douces façon Reine Elizabeth

3 filets de poulet cuits au four 40 minutes à 190°C avec un peu de beurre

1 oignon jaune ou oignon cébette épluché et émincé finement

2 g de poudre de curry Madras

2 g de poudre de curcuma

60 g de mayonnaise maison

15 g de crème fraîche

5 g de ketchup

Le jus d’un citron vert

1 avocat mûr coupé en cubes

2 sucrines effeuillées

½ botte de coriandre fraîche effeuillée

1 brioche à tête

Sel fin

Poivre du moulin

20 g de noix de coco râpée

50 g de pois gourmand (mange-tout)

Dessert : Tartelettes au chocolat de la Reine Elizabeth

Pour le fond de tarte en verrine :

120 g de corn flakes

150 g de beurre de cacahuètes

30 g de beurre fondu

3 cuil. à soupe de miel liquide

200g de chocolat noir haché

Pour la chantilly au chocolat :

250 g de mascarpone

50 g de sucre glace

35 g de cacao en poudre

La pulpe d’une gousse de vanille

25 cl de crème liquide à 33% de MG bien froide

Cacao en poudre

Entrée : Ravioles du dauphiné, crème curcuma

500 g de moules nettoyées sous l’eau

5 cl de vin blanc

Pour la crème curcuma :

1 échalote épluchée et ciselée grossièrement

¼ de botte de persil hachée + les queues

25 cl de crème liquide

1 pincée de curcuma en poudre

250 g de tomates cerises sans la peau (plongées 2 minutes dans l’eau bouillante puis dans les glaçons)

1 barquette de ravioles du Dauphiné

15 g de beurre

15 cl de bouillon de volaille (cube)

1 zeste de citron jaune

Huile d’olive

Plat : Dinde farcie façon couscous

Pour les filet de dinde :

2 filets de dinde avec la peau

25 g de beurre demi-sel

Huile d’olive

Sel fin

Poivre du moulin

Pour la semoule :

150g de semoule fine

Le zeste et jus d’un citron jaune et d’une orange

150 g de raisins secs gonflés à l’eau chaude

80 g de pignons de pins

¼ de botte de menthe effeuillée et hachée

¼ de botte de persil effeuillée et hachée

½ cuil. à café de graines d’anis vert

½ cuil. à café de coriandre en poudre

½ cuil. à café de cannelle en poudre

½ cuil à café de graines de cumin

2 cuil. à soupe d’huile d’olive

15 cl d’eau chaude

Fleur de sel

Pour les légumes :

1 carotte épluchée et coupée en lamelles

1 oignon rouge épluché et coupé en rondelles

1 navet épluché et coupé en rondelles

1 courgette lavée et coupée en fines lamelles

1 verre d’eau de 15 cl

Plat : Aubergines à la parmigiana

3 aubergines violette lavées

25 cl de sauce tomate fine

2 mozzarellas

1 morceau de parmesan

Quelques feuilles de basilic

Huile d’olive

Sel fin

Poivre du moulin

Dessert : Gâteau de crêpes à la crème citron

20 crêpes parfumées au zeste de citron jaune

25 g de noisettes torréfiées et hachées

3 citrons

Sucre glace

Pour la crème citron :

3 œufs

150 g de sucre en poudre

120 g de jus de citron jaune

Le zeste d’un citron jaune

1 feuille de gélatine

220 g de beurre doux

Source : Cuisine AZ