“SOS Garage” à Combs-la-Ville jeudi 8 décembre 2022 sur RMC Découverte avec Vincent Lagaf'

Jeudi 8 décembre 2022 à 21:10, RMC Découverte diffusera le troisième numéro de “SOS Garage”, une nouvelle émission dans laquelle Vincent Lagaf' vient en aide aux garagistes en difficultés.

Aujourd’hui, nous comptons plus de 100 000 garages en France pour près de 40 millions de voitures en circulation. Malgré une forte demande en entretien et réparation de véhicules, beaucoup d’entreprises ne s’en sortent plus. Crise COVID, mauvais investissements ou crédits trop lourds à rembourser, de nombreux indépendants du secteur, pourtant considérés comme métiers essentiels, sont actuellement à l’agonie.

Pour venir en aide à ces garagistes en difficulté, Vincent Lagaf’ et Thierry Muscat vont sillonner toute la France. Ces deux experts vont se rendre dans des garages au bord de la faillite pour les remettre sur les bons rails. Ensemble, ils vont aider ces garagistes à la dérive : ils vont identifier les problèmes, proposer des solutions et améliorations, initier le changement et les soutenir dans leur nouveau départ.

Franck est mécanicien aéronautique, son fils Kevin est mécanicien automobile. Fin 2019, père et fils décident de mettre toutes leurs économies pour reprendre un grand garage en région parisienne qui a un département carrosserie avec 2 employés, et un département mécanique à développer. L'idée est de mettre Kevin à la tête du garage, et que Franck le papa, ne donne qu'un coup de main de temps en temps lors des coups de bourre...

Mais rien ne se passe comme prévu. La crise du Covid met un gros coup d'arrêt à l'activité. Kevin n'y connait rien en carrosserie or 75% du chiffre d'affaires se fait dans ce département. Très vite père et fils perdent pied et la trésorerie est en chute libre...

Vincent Lagaf et Thierry Muscat vont faire un constat difficile, Kevin n'est pas « encore » le patron qu'il faut pour ce garage. Ils vont pousser le jeune mécanicien à prendre ses responsabilités et en profiter pour faire un gros ménage dans ce garage qui n'a pas été nettoyé depuis qu'ils ont repris l'activité il y a 2 ans...