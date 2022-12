TF1 adapte le jeu “The Wheel” qui sera bientôt diffusé en prime time avec Arthur

À découvrir prochainement sur TF1, “The Wheel”, un nouveau jeu véritable phénomène outre-manche et qui réalise des audiences spectaculaires saisons après saisons au Royaume-Uni sur BBC1.

Diffusé pour la première fois en Angleterre en 2020, “The Wheel” est le meilleur lancement d’un jeu en prime time depuis 2011 sur BBC1.

Depuis 3 saisons ce jeu rassemble jusqu’à 6 millions de téléspectateurs en prime time.

Un dispositif scénique hors norme au service d’une mécanique implacable.

Le principe : une roue géante en mouvement de plus de 10 mètres de diamètre au centre de laquelle prendra place un candidat anonyme qui devra répondre à des questions de culture générale. A ses côtés, 7 célébrités expertes dans leur domaine. Leur mission : aider le candidat à remporter un maximum d’argent dans la joie et la bonne humeur.

À l’animation, pour prendre la suite du très célèbre animateur et humoriste Michael McIntyre, qui d’autre que l’animateur emblématique de la chaîne aguerri aux grands jeux de prime time : Arthur !

Entre culture générale, humeur et enjeu, TF1 perpétue avec ce nouveau format “The Wheel” la tradition des grandes soirées de prime time de jeu, l’un des ADN historiques de la chaîne pour le plus grand plaisir des petits et des grands !