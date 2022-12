“Les 12 coups de Noël” avec Jean-Luc Reichmann, samedi 24 décembre 2022 sur TF1

Samedi 24 décembre 2022 à partir de 21:10, Jean-Luc Reichmann vous proposera de passer la soirée du réveillon sur TF1 avec “Les 12 coups de Noël”.

Pour la merveilleuse et unique soirée de Noël, aux côtés de Jean-Luc Reichmann et du Père Noël, la promotion Star Academy 2022, Michèle Bernier, Tayc, Florent Peyre, Hélène Darroze et toute la famille des “12 Coups de Midi” s’invitent chez vous !



Pour passer un Noël magique et inoubliable, quoi de mieux que de se réunir en famille devant les “12 coups de Noël” et partager des moments de joie, de jeu, de partage, de spectacle et de surprises.

Florent Peyre et Michelle Bernier seront les chefs d’équipe de la soirée, accompagnés par des maîtres de midi emblématiques : Bruno le millionnaire, Thimothée l’agriculteur, Stéphane de la Haute-Marne, Blandine l’hôtesse de l’air, l’irrésistible Sylvie et le Phénoménal Xavier de Savoie !

Ensemble, ils joueront au profit des Restos du Cœur pour tenter de leur offrir un minimum de 100 000 repas. Les téléspectateurs pourront eux aussi tenter leur chance afin de gagner 12 chèques de 5000€ mais également tous les fabuleux cadeaux de la hotte du Père Noël tels qu’un scooter, un téléviseur ou encore un séjour au ski.

La magie du soir de Noël, où tout peut arriver, c’est le samedi 24 décembre à 21:10 sur TF1 dans “Les 12 coups de Noël” orchestrés par celui qui a également plus d’un tour dans sa hotte, Jean-Luc Reichmann !