Eurovision Junior 2022 : Lissandro représente la France, à suivre en direct à partir de 16:00 France 2 (vidéo)

Lissandro a 13 ans. Il est natif d'un petit village de Moselle, dans l’est de la France. Ses parents lui ont transmis le goût de la musique et lui ont donné l’envie de chanter. Avec une belle culture musicale, Lissandro découvre l’univers du rock. D’Elvis Presley en passant par les crooners américains, jusqu’à Bruno Mars, l’éventail du rock et de la pop chez Lissandro est large.

Il chante en cinq langues, fait aussi du doublage de séries et de dessins animés et rêve un jour de devenir orthophoniste. Touche-à-tout, monter sur scène est pour lui la meilleure façon de partager sa passion du chant.

L’Eurovision Junior est l’aventure de sa vie.

Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française à l’Eurovision et directrice des variétés, jeux et divertissements de France Télévisions :

Nous sommes heureux d’accueillir Lissandro dans la grande famille de l’Eurovision Junior. Un jeune artiste plein de talent pour défendre les couleurs de la France en Arménie le 11 décembre prochain. Avec sa chanson Oh maman !, Lissandro débarque avec son univers pop et rock à la fois, un mélange délicieux entre Bruno Mars et Elvis qui va faire “groover” l’Europe !

Lissandro, représentant français à l'Eurovision Junior 2022 :

Je suis très fier et honoré de représenter la France avec ma chanson Oh maman !. Un univers pop et rock à la fois que j’adore depuis toujours ! Et quelle fierté d’intégrer la merveilleuse famille de l’Eurovision. Je donnerai mon maximum pour faire briller les couleurs de la France.