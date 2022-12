“Cauchemar en cuisine” à Châtel-Guyon mardi 13 décembre 2022 sur M6 avec Philippe Etchebest (vidéo)

Mardi 13 décembre 2022 à 21:10, M6 vous proposera de voir ou de revoir le numéro de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest intervient dans un restaurant en grande difficulté à Châtel-Guyon, au cœur de l’Auvergne.

21:10 “Cauchemar en cuisine à Châtel-Guyon”

Damien, le chef de cet établissement, a repris cette institution locale il y a seulement 7 mois avec sa femme Élodie. Un véritable rêve pour ce passionné de cuisine qui souhaitait offrir une meilleure vie à femme et leur fille de 2 ans.

Après un bon démarrage, le chiffre d’affaires a commencé à baisser et depuis, c’est la dégringolade. La situation est d’autant plus catastrophique que le couple vient d’être mis en redressement judiciaire.

Lors de sa visite, Philippe Etchebest va pouvoir constater par lui-même l’ampleur des dégâts. Manque de professionnalisme, cuisine mal tenue : Damien et Élodie croulent sous les problèmes. Face à un tel un tel constat, une seule question s’impose au chef : qu’est-ce qui a pu leur arriver pour qu’ils tombent aussi bas ?

Si le chef veut pouvoir leur venir en aide, il faut absolument qu’il découvre les raisons de ce naufrage. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la tâche va s’avérer plus difficile que prévue…

M6 rediffusera deux autres numéros après celui-ci : “Cauchemar en cuisine à Saint-Estèphe” et “Cauchemar en cuisine à Tonnay-Charente”.

22:55 “Cauchemar en cuisine à Saint-Estèphe”

Philippe Etchebest débarque à Saint-Estèphe, en Dordogne, chez Thierry et Amanda, un couple franco-anglais qui a ouvert un pub il y a un peu moins d'un an.

Contrairement à son habitude, quand il est arrivé, le chef a été agréablement surpris par la décoration « so british » et le charme à l'anglaise d'Amanda… Malheureusement, il a très vite déchanté ! Produits surgelés, magrets de canard mal cuits, desserts industriels : le Chef a découvert un cuisinier qui, malgré ses 40 ans d'expérience, est le roi de la congélation !

Et pour ne rien arranger, dans ce restaurant les problèmes s'accumulent : en plus de la cuisine qui laisse à désirer, l'organisation en salle est surréaliste et Amanda et Thierry se laissent complètement déborder. S'ils continuent comme ça, leur restaurant va droit dans le mur et ils risquent de tout perdre…

00:45 “Cauchemar en cuisine à Tonnay-Charente”

Philippe Etchebest intervient à Tonnay-Charente (Charente-Maritime), dans le restaurant de Jérôme, à la demande de Patricia et Didier, ses parents qui, complètement démunis face à la situation dans laquelle est plongée leur fils, ont décidé de faire appel au chef.

Évoluant depuis de nombreuses années dans le domaine de la restauration en région parisienne, Jérôme a décidé il y a 3 ans de déménager en bord de mer avec sa famille et de faire l'acquisition de son propre établissement : mais depuis, l'affaire périclite, les clients se font rares et les dettes s’accumulent.

Très touché par l’appel au secours de cette famille, le chef Etchebest va tout faire pour les aider : une fois sur place, il constate de nombreux problèmes, tant en salle qu’en cuisine, mais il lui est impossible de comprendre quoi que ce soit dans cet imbroglio. Le patron et son serveur ne cessent de se renvoyer la balle !

Déterminé à aider Jérôme, le chef Etchebest va poursuivre ses investigations, envers et contre tout, car personne ne semble vouloir lui expliquer ce qu'il se passe ! Cependant, un coup de téléphone va faire éclater la vérité…