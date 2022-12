“Tous en cuisine” du 12 au 16 décembre 2022 sur M6 : les menus, ingrédients & ustensiles

Cyril Lignac et son commis Jérôme Anthony vous donnent rendez-vous du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2022 à 18:40 sur M6 pour “Tous en cuisine”. Voici les recettes qui seront proposées cette semaine.

Dans cette nouvelle série d'émissions, Cyril Lignac vous propose 25 nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, raffinées et réalisables en 50 minutes pour impressionner vos convives.

Tournedos de bœuf façon Rossini, volaille farcie aux marrons et clémentines, croustillant de boudin blanc à la truffe, pain perdu aux poires et caramel de noisettes, bûche aux agrumes s’invitent au menu et n’auront plus de secrets pour vous.

Voici les menus qui seront proposés cette semaine avec la liste des ingrédients et les ustensiles dont vous aurez besoin.

Accès direct : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi.

Entrée : Saint-jacques caramélisées au miso

12 Saint-Jacques décortiquées et nettoyées sous l'eau froide

1 cuil. à soupe de sésame grillé

1 citron vert

Pour la vinaigrette au sésame :

1 morceau de gingembre frais de 4cm

1/2 oignon épluché et ciselé très fin

2 cuil. à soupe d'huile de sésame grillé

2 cuil. à soupe de vinaigre de riz

2 cuil. à soupe de sauce soja

1 cuil. à soupe de moutarde

Pour la sauce au miso :

125g de miso blanc

30g de sucre en poudre

40g de vin blanc doux

Plat : Volaille rôtie aux épices saté, purée vanille

4 filets de poulet

25g de beurre demi-sel

2 litres de bouillon de volaille (cube)

Quelques feuilles de coriandre

4 quartiers de citron jaune

Huile d'olive

Sel fin et poivre du moulin

Pour la purée vanille :

800g de pommes de terre Roseval épluchées et coupées en cube

100g de beurre doux froid coupé en cubes

25cl de lait entier

1 gousse de vanille fendue en 2

1 cuil. de gros sel

Pour le beurre de saté :

2 cuil. à soupe d'épices saté

50g de beurre

Entrée : Tartare de saumon au gingembre et à la clémentine

300g de saumon frais (pavé)

1 avocat

1 salade frisée lavée

Fleur de sel

Quelques feuilles de coriandre

Pour la vinaigrette gingembre-clémentine :

2 clémentines

1 citron jaune

1 morceau de 10g de gingembre frais épluché

15cl d'huile d'olive

1/4 d'oignon épluché et ciselé finement

Plat : Croustillant de boudin blanc à la truffe

2 boudins blancs nature ou à la truffe

4 feuilles de pâte filo

30g de beurre fondu

1 truffe noire (pour la salade également)

2 pommes à cuire épluchées

1 cuil. à soupe de miel

15g + 25g de beurre

Huile d'olive

Pour la salade :

2 poignées de mâche

3 cuil. à soupe de vinaigre de xérès

6 cuil. à soupe d'huile d'olive

Fleur de sel et poivre du moulin

Plat : Bar feuilleté, jardinière de légumes bagna cauda de Paul Bocuse

2 pâtes feuilletées

2 filets de bar d'un bar de 800g avec la peau

1 jaune d'œuf + 1 cuil. à soupe d'eau

Huile d'olive

Quelques feuilles d'estragon

Sel fin et poivre du moulin

Pour la crème de Saint-Jacques :

200g de noix de Saint-Jacques fraîches ou décongelées

1 œuf + 1 jaune d'œuf

200g de crème fraîche épaisse

50g de beurre pommade

1 cuil. à soupe de feuilles d'estragon hachées

Pour la sauce aux anchois bagna cauda :

2 gousses d'ail épluchées et hachées

100g d'olives vertes

10 filets d'anchois à l'huile d'olive

Quelques gouttes de jus de citron jaune

25cl d'huile d'olive

Pour la jardinière de légumes :

6 carottes fanes

1 morceau de céleri rave épluché

6 brocolettis ou sommités de brocolis

1 petite botte de radis rincée et nettoyée

150g de tomates cerises

Jeudi 15 décembre 2022

E ntrée : Calamars grillés, piperade et sauce au chorizo

400g de calamars coupés en fines lamelles

Huile d'olive

Sel fin

Pour la piperade :

1 oignon épluché et émincé

1 gousse d'ail épluchée et dégermée

2 poivrons jaunes épluchés et émincés

2 poivrons rouges épluchés et émincés

15cl de vin blanc

250g de concassé de tomates

Piment d'Espelette

150g de chorizo coupé en petits cubes

Pour la sauce au chorizo :

1/2 oignon épluché et ciselé finement

150g de coulis de tomates

50g de chorizo coupé en cubes très fins

1 litre de bouillon de volaille (cube)

2 pincées de paprika

2 cuil. à coupe de persil haché

Plat : Gratin de pommes de terre au fromage et pruneaux

800g de pommes de terre épluchées et coupées en fines rondelles

2 gousses d'ail épluchées et dégermées

200g de Laguiole ou Salers ou Comté ou Cantal

150g de bâtonnets de lards paysan très fins

50g de gras de lard

1 oignon épluché et émincé finement

150g de Cantal (pour le dressage)

Sel fin et poivre du moulin

Pour la salade :

1 feuille de chêne

4 pruneaux dénoyautés

1 cuil. à soupe de moutarde de Meaux

50g de vinaigre de vin

150g d'huile neutre

1 échalote épluchée et ciselée finement

Quelques feuilles d'estragon ciselées finement

2 cuil. à soupe de noix concassées et torréfiées

Plat : Tournedos de bœuf au foie gras poêlé, pommes anna

4 tranches de filets de bœuf de 130g

4 tranches de foie gras de 80g

100g de sésame

3 cuil. à soupe de sauce barbecue

Huile neutre

25g de beurre

Fleur de sel et poivre du moulin

Pour les pommes Anna :

4 grosses pommes de terre à chair ferme (type Agria) épluchées

150g de beurre fondu

Sel

Dessert : Pavlova aux fruits exotiques et poire

200g de petites meringues

3 kiwis épluchés

1 mangue épluchée

1 poire épluchée

4 tranches d'ananas frais ou au sirop

2 fruits de la passion

Pour la chantilly coco :

100g de crème liquide à 33% MG

100g de crème de coco

15g de sucre glace

1 gousse de vanille

100g de mascarpone

Source : Cuisine AZ