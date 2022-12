“Petits plats en équilibre” : spécial « Recettes de fin d'année » du 19 décembre 2022 au 1er janvier 2023 sur TF1

Du lundi 19 décembre 2022 au Dimanche 1er janvier 2023, Laurent Mariotte vous proposera sur TF1 des recettes de fin d'année dans “Petits plats en équilibre”.

Laurent Mariotte vous retrouve dans “Petits plats en équilibre” pour apporter un peu de magie de Noël dans vos assiettes !

Parce que les fêtes de fin d’année sont une occasion de plus pour se régaler, 10 recettes savoureuses seront proposées dès le lundi 19 décembre 2022.

Pour cette occasion, le chef étoilé Guy Savoy et la pétillante Aurélie Saada seront présents pour participer à l’enchantement.

Au menu des festivités :

Croque pruneaux et lard

Soupe cresson, sauce au pain grillée

Cappuccino champignons & foie gras

Saint-Jacques grillées au panais rôti

Poulet aux agrumes et épices de Noël

Feuilleté de boudin blanc et courge

Huîtres au kasha et pomme verte

Ananas rôti au miel et aux épices

Bûche roulée sans cuisson, chocolat-noisette

Guizadas fleur d’oranger et chocolat

De quoi faire saliver petits et grands, de l’apéritif jusqu’au dessert ! Tout cela avec des idées accessibles et faciles à reproduire. L’effet est garanti : vos hôtes en redemanderont…

Abordables et délicieuses, 10 recettes à retrouver dès le lundi 19 décembre, avant et après le 13H sur TF1, en soirée à 20:50 et également en replay sur MYTF1.