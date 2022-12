“Le Grand Bêtisier du 31” sur TF1 le 31 décembre 2022 avec Karine Ferri et Christophe Beaugrand

Samedi 31 décembre 2022 à partir de 21:10, Karine Ferri et Christophe Beaugrand seront aux commandes de la dernière soirée de l'année et vous proposeront de clôre 2022 en éclats de rires avec “Le Grand Bêtisier du 31”.

Pour cette belle soirée du Nouvel An, Karine Ferri et Christophe Beaugrand convient tous les téléspectateurs à un “Grand Bêtisier du 31” en compagnie de nombreux invités.

Sont annoncés : Michèle Bernier, Denis Brogniart, Alexandre Devoise, Joyce Jonathan, Keen’V, Chantal Ladesou, Marc-Antoine Le Bret, Marie-Ange Nardi, Just Riadh, Tom Villa ; le corps professoral de la « Star Academy » avec Laure Balon, Lucie Bernardoni, Joël Bouraima, Pierre de Braueur, Karima Charni, Yanis Marshall et Adeline Toniutti ; les comédiens de la série « Ici Tout Commence » : Florence Coste, Thomas Da Costa, Tom Darmon, Catherine Marchal, Pola Petrenko, Terence Telle mais également quelques-unes des figures emblématiques de la 12ème saison de « Danse Avec Les Stars » : Anggun, Adrien Caby, Clémence Castel, Billy Crawford, Lea Elui, Carla Lazzari, Christophe Licata, Chris Marques, Pierre Mauduy, Candice Pascal, Amandine Petit, Florent Peyre et Inès Vandamme.

Au menu de cette soirée festive et pétillante : les plus beaux fous rires de l'année, le meilleur des jeux télés, les scènes coupées de vos séries préférées… Mais aussi les extraits les plus drôles des invités, des séquences culte et des surprises orchestrées par Karine Ferri et Christophe Beaugrand.

Un rendez-vous incontournable pour terminer l’année en beauté dans la bonne humeur en attendant les 12 coups de minuit !