W9 d'or 2022 : les n°1 de l'année révélés vendredi 16 décembre 2022 sur W9

Vendredi 16 décembre 2022 à partir de 21:05, Elodie Gossuin présentera sur W9 la cérémonie 2022 des “W9 d'or” qui récompse les artistes qui ont brillé au cours de cette année qui s'achève.

Pour cette grande cérémonie, les nombreux talents qui ont marqué la scène musicale française viendront interpréter, en live, leurs tubes de l’année !

Au programme de cette soirée exceptionnelle : Amir, Alonzo, Yanns, Pierre de Maere, Adé, Michel Polnareff… et de nombreuses surprises. Tous les artistes les plus regardés, les plus écoutés, les plus diffusés de l’année 2022 (source : Yacast, Snep, GFK…) seront là !

Et pour récompenser ces artistes n°1 dans leur catégorie, de nombreuses personnalités viendront leur remettre les prix.

Quels artistes remporteront les W9 d’or 2022 ? Vous le saurez vendredi 16 décembre sur W9.