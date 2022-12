“Piccolo, Saxo et compagnie” raconté par François Morel, samedi 17 décembre 2022 sur France 4

Samedi 17 décembre à 21:10, France 4 diffusera “Piccolo, Saxo et compagnie”, un film musical dans lequel François Morel raconte comment Piccolo et Saxo partent à la rencontre des familles d'instruments.

Un grand livre pop-up posé devant lui, François Morel raconte, pour les grands comme les petits, comment Piccolo et Saxo partent à la rencontre des autres familles d’instruments « qu’ils ne connaissent pas encore ».

À chaque page du livre, l’univers d’une nouvelle famille d’instruments se déploie, et vient faire grossir l’orchestre !

Sa majesté le piano est le dernier à se joindre à eux. À la dernière page du livre, le grand orchestre est enfin réuni !

Dans les années 1950, André Popp et son complice Jean Broussolle ont imaginé une histoire en musique qui présente tous les instruments de l’orchestre. Au fil du temps, Piccolo, Saxo et compagnie est devenu un classique comme le Pierre et le Loup de Prokofiev !

Après Pierre et le Loup, Le Carnaval des animaux et Les 4 Saisons, France Télévisions invente une forme nouvelle pour ce premier Piccolo, Saxo et compagnie télévisé. Gordon, déjà artisan de la réalisation de Pierre et le Loup, propose un film qui se joue des échelles, injecte de l’animation dans l’orchestre et offre un écrin magique bourré d’effets spéciaux au conte raconté par François Morel !

Un coup de pinceau magique pour une histoire intemporelle…