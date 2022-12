“Qui veut être mon associé ?” : la saison 3 diffusée sur M6 à partir du mercredi 4 janvier 2023 (vidéo)

L'émission “Qui veut être mon associé ?” sera de retour sur M6 mercredi 4 janvier 2023 à 21:10 pour une 3ème saison inédite. Découvrez les 6 investisseurs venus soutenir les entreprenneurs de cette nouvelle saison.

Ils viennent de la France entière, ont des parcours et des âges différents. Ils ont tous eu une idée, celle d’un objet, d’un service ou d’un commerce, et ont un jour décidé de sauter le pas et de créer leur propre entreprise. Certains en sont aux prémices alors que d’autres vivent déjà de leur projet. Mais à tous, il manque pourtant un élément crucial : de l’accompagnement, des conseils et un financement pour aller au bout de leur rêve.

Ces passionnés vont avoir l’occasion unique de rencontrer 6 investisseurs reconnus, pour les convaincre de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé. Cette rencontre peut changer leur vie.

M6 toujours engagée auprès des entreprenneurs

Dans un climat économique difficile, M6 maintient son engagement aux côtés des entrepreneurs français.

Pour cette 3ème saison, “Qui veut être mon associé ?” continue de valoriser les initiatives fortes et les idées novatrices, et donne une opportunité unique aux entrepreneurs et investisseurs de pouvoir développer des projets à un moment où le développement des start-up et l’envie d’entreprendre n’a jamais été aussi importante en France.

6 investisseurs chevronnés pour soutenir les entrepreneurs

Six investisseurs, emblématiques du dynamisme et de la créativité, ont choisi de donner leur chance à de nouveaux talents. Eux aussi ont eu un jour une bonne idée et ont eu besoin d’aide, de conseils et de financement pour la développer avec succès. Aujourd’hui, ils veulent transmettre leur expérience et miser sur des projets ou des idées qui vont peut-être changer le quotidien des Français et le monde de demain.

Isabèle Chevalier

Elle est la nouvelle investisseuse de cette saison. Ex- pdg de Bio-K+ International, Isabèle Chevalier a été pendant 25 ans à la tête de cette entreprise familiale spécialisée dans les probiotiques. Aujourd’hui elle privilégie les causes visant à aider les enfants, les femmes, la santé et l’environnement. Isabèle Chevalier participe également depuis 2019 à l’émission “Dans l’œil du dragon”, version canadienne du format

Anthony Bourbon

Fondateur et CEO de Blast.club et Feed, une société dédiée à la nutrition mais aussi heureux investisseur dans plus de 50 start-up. Anthony est un jeune homme ambitieux, déterminé et très attaché à la transmission qui ne manquera pas de vous surprendre.

Delphine André

Présidente du Groupe Charles André, acteur européen du Transport et de la Logistique au service de l’industrie. Toujours souriante, attentive en affaire… mais aussi grande sportive. Delphine saura manier business et émotion avec finesse.

Jean-Pierre Nadir

Fondateur du premier portail de distribution de voyages dédié au tourisme responsable “FairMoove.fr”, cet entrepreneur dans l’âme au tempérament jovial n’a pas sa langue dans sa poche et a toujours une bonne tournure pour résumer la situation.

Marc Simoncini

Fondateur de Angell, entreprise qui a pour objectif de révolutionner la mobilité urbaine, il incarne parfaitement le programme, tel un chef d’orchestre charismatique faisant partie des 20 entrepreneurs préférés des Français (FORBES oct 2021).

Éric Larchevêque

Fondateur de Ledger, une licorne française spécialisée dans le domaine de la sécurité des crypto-actifs. Cet ingénieur, engagé localement pour faire bouger les lignes, est un véritable exemple de réussite entrepreneuriale à la française.

Un Guest champion du monde

Plus connu dans le monde football que dans celui des affaires, le célèbre joueur international, Blaise Matuidi, sera présent cette saison avec sa nouvelle casquette d’investisseur.

Ancré dans le monde du business depuis quelques années, il a créé en 2022 son propre fonds d’investissement dédié à la Tech, Origins, dans le but de soutenir des jeunes start-up grand public.

Avec “Qui veut être mon associé ?” il entend bien parier sur de nouveaux talents

Des entrepreneurs aux projets innovants

42 nouvelles histoires entre business et émotion...

Cette année encore pour cette 3ème saison, des entrepreneurs brillants vont tenter de changer leur destin. Des passionnés de tous âges et de tous horizons ont cru en leurs idées et ont décidé de sauter le pas en créant leur propre entreprise. Afin de franchir un nouveau cap et d’aller au bout de leur rêve, ils sont venus “pitcher” devant des investisseurs de renom. Une occasion unique de rencontrer 6 experts de l’entreprenariat pour les convaincre de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé.