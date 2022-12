“Patron Incognito” : immersion inédite chez Isotoner, lundi 9 janvier 2023 sur M6

Lundi 9 janvier 2023 à 21:10, “Patron Incognito” sera de retour sur M6 pour une nouvelle immersion inédite, celle de Georges Elkouby, Président Europe de la marque Isotoner.

Pour son 44ème épisode, c’est une marque qui nous chausse, nous gante et nous protège de la pluie depuis plus d’une centaine d’années qui tente l’expérience “Patron Incognito” : lsotoner.

C’est au cœur d’un petit village du Cantal que l’entreprise française a vu le jour en 1894. Gantier à l’origine, Isotoner se développe dans les années 90 avec le chausson d’intérieur et le parapluie. Une marque patrimoine connue et reconnue à l’international pour la qualité de ses produits, et notamment pour avoir été la première, en 1968, à créer un gant extensible mêlant cuir et tissu lycra.

Isotoner est aujourd’hui la 4ème marque en France en volume de chaussures vendues, derrière Nike, Adidas et Puma.

Son dirigeant, Georges Elkouby a intégré Isotoner dans le milieu des années 90, alors que l’entreprise opère un tournant stratégique dans son circuit de distribution. Rien ne prédestinait Georges à diriger un jour une entreprise de cette ampleur. C’est dans un quartier populaire de la capitale que le patron a grandi, dans une famille modeste et entouré de ses 6 frères et sœurs. Aujourd’hui l’entreprise souhaite rajeunir et moderniser son image. Un gros challenge qui pousse Georges Elkouby à retourner sur le terrain en mode incognito pour observer son entreprise sous un angle radicalement différent.

Les immersions

C’est en Alsace que Georges Elkouby va réaliser sa première immersion. Il va y rencontrer Muriel, vendeuse, représentante placière pour Isotoner. Celle qui sillonne les grandes surfaces de sa région pour vendre les produits de la marque aux différents chefs de rayons, est une grande timide qui a su gagner la confiance de ses partenaires commerciaux. Alors que Georges arbore des accessoires censés modifier son apparence, un vent de panique soufflera au supermarché quand il perdra sa prothèse dentaire en pleine conversation ! Muriel va-t-elle s’apercevoir que le commercial qu’elle forme depuis le début de la matinée n’est autre que son patron ?

Alors que ses produits se trouvent traditionnellement dans les rayons des supermarchés ou des corners dédiés dans les grands magasins, c’est à Neuilly-sur-Seine que se trouve la seule boutique en propre de la marque. Un point de vente pilote qui regorge d’enjeux stratégiques pour l’avenir de l’entreprise. Le patron y fera la connaissance de Mili, responsable du magasin. Le patron ne s’attendait pas à tirer autant d’enseignements dans ces quelques mètres carrés.

Direction Saint-Martin-Valmeroux en Auvergne pour le troisième volet de l’expérience. C’est d’ici que l’entrepôt expédie tous les produits de la marque, depuis sa création il y a près de 130 ans. Le patron va travailler aux côtés de Damien, manutentionnaire et de Mallaury, employée polyvalente, qui jonglent au quotidien avec les feuilles volantes et les listings recopiés à la main. Très maladroit, le patron va créer le premier accident de transpalette de l’histoire de l’entrepôt...