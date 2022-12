“Jeff Panacloc Adventure” diffusé sur TF1 vendredi 23 décembre 2022 à 21:10

À ne pas manquer vendredi 23 décembre 2022 à 21:10 sur TF1, le spectacle “Jeff Panacloc Adventure”, inédit à la télévision, capté au Dôme de Paris.

Avec ce nouveau spectacle, Jeff Panacloc invite les téléspectateurs à un grand voyage, immergés dans son nouveau parc d’attractions, un univers riche et fort tant visuellement qu’émotionnellement à la frontière du réel et de l’imaginaire, de l’humour et de la poésie.



Une expérience hors du commun vous attend avec comme mot d’ordre : l’humour sans concession de Jeff Panacloc et de sa famille nouvellement agrandie de trois personnages : Le Covid alias Michel Variant, Jean-Louche, le fils de Jean-Marc et leur plus grand fan Christian... sans oublier évidemment Jacky qui revient en superstar dans ce 3ème spectacle.

9 ans déjà que Jeff Panacloc et son hyperactif de singe Jean-Marc font rire la France entière. Le succès fulgurant de son 1er spectacle « Jeff Panacloc perd le contrôle » l’a mené des 100 places confidentielles de la Comédie des Boulevards aux plus célèbres salles parisiennes (la Cigale, Casino de Paris, L’Olympia, Palais des Sports…), en passant par les Zénith à guichets fermés jusqu’au record d’audience pour un spectacle d’humour en prime time sur TF1 avec 5,1 M de téléspectateurs.

Avec son deuxième spectacle « Jeff Panacloc contre-attaque », c’est la consécration, sa statue au musée Grévin, des salles combles jusqu’ à 1 an à l’avance qui lui valent le titre de numéro 1 des ventes humour sur la période 2017-2020, et une 2ème place au classement des audiences d’un spectacle d’humour sur TF1 avec ses 4,2 millions de téléspectateurs, juste derrière… « Jeff Panacloc perd le contrôle » son 1er spectacle !

Depuis septembre 2021, Jeff Panacloc a retrouvé la scène avec son 3ème et nouveau spectacle « Jeff Panacloc Adventure » et reprendra la 2nde partie de sa tournée des Zeniths de France dès le mois de mars 2023.

Muli-talents, Jeff Panacloc et son inséparable Jean-Marc qui ont intégré la nouvelle équipe d’enquêteurs de l’émission phénomène « Mask Singer » ont fait preuve de beaucoup de perspicacité et de déduction pour deviner qui se cachait derrière les somptueux costumes.