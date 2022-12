Les “300 choeurs” chantent pour les fêtes vendredi 23 décembre 2022 sur France 3 (vidéo)

Vendredi 23 décembre 2022 à 21:10 sur France 3, Vincent Niclo sera à nouveau le maître de cérémonie, comme depuis maintenant trois ans, de la traditionnelle fête de fin d’année des “300 Chœurs”.

Une soirée toujours aussi festive durant laquelle le ténor le plus populaire de France invitera autour de lui les plus grands artistes, toutes générations confondues. Ils revisiteront les plus grands tubes de la chanson, dans des versions surprenantes et inédites avec les plus grands chœurs français.

Cette soirée exceptionnelle sera une nouvelle fois l’occasion de rassembler les grands noms de la chanson : Zaz, Roberto Alagna, Slimane, Daniel Guichard, Jenifer, Claudio Capéo, Louis Bertignac, Christophe Willem, Natasha St-Pier, Manau, Chantal Goya, Ycare, la troupe du Roi Lion, Anggun, Patrick Hernandez, Louane, Gilbert Montagné, Lio, et la participation exceptionnelle du pianiste chinois Lang Lang, célèbre dans le monde entier.

Un grand show musical avec la complicité des plus beaux chœurs : Gospel Pour 100 Voix, le Chœur du NS World, le Chœur C4, le Chœur symphonique de Paris, Chœur et Mouvement, l’Académie internationale de Comédie musicale, Sankofa Unit, les Chœurs de France, Spectacul'Art, l’Académie internationale de la Danse et Le Bagad Kemper…

Une soirée magique pour toute la famille dans laquelle la bonne humeur, la bienveillance et la convivialité seront au rendez-vous…