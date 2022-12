“N'oubliez pas les paroles” : spéciale enfants, samedi 24 décembre 2022 sur France 2 (vidéo)

Samedi 24 décembre 2022 à 21:10 sur France 2, le jeu “N'oubliez pas les paroles” fête le réveillon de Noël avec un nouveau numéro de “N'oubliez pas les enfants” présenté par Nagui.

Après le succès des Masters 2022 qui ont vu le sacre de Renaud, “N'oubliez pas les paroles” fête le réveillon de Noël avec un nouveau numéro de “N'oubliez pas les enfants” !

Pour ce rendez-vous inédit et incontournable des fêtes de fin d’année, Nagui recevra 8 mini-maestros âgés de 8 à 13 ans. Ces chanteurs en herbe s’affronteront lors de duels musicaux selon les mêmes règles que les adultes, mais ils tenteront de remporter les cadeaux de leurs rêves, préalablement choisis. Et parce qu’en cette veille de Noël il ne faut pas oublier les plus démunis, en fin d’émission, ils joueront tous ensemble pour remporter des cadeaux au profit de la campagne des Pères Noël verts du Secours Populaire.

Pour ce 7ème épisode, en live et accompagnés des Zikos ainsi que du Père Noël, Yasmine, Lola, Roxane, Gabrielle, Maély, Milo, Mathis et Maxime entonneront des airs bien connus, grands classiques de la chanson française et tubes de la nouvelle génération. L’occasion de prouver qu’ils n’ont rien à envier à leurs aînés et aux plus grands maestros du jeu !

Qui parmi ces graines de chanteurs aura la meilleure mémoire et repartira les bras chargés de cadeaux ?

Pour le savoir, rendez-vous le samedi 24 décembre à 21:10 sur France 2 pour une soirée de fête spéciale “N’oubliez pas les enfants” !