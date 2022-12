“Pierre et le Loup” & “Les 4 saisons d'Antoine” sur France 4 samedi 24 décembre 2022

Samedi 24 décembre 2022 à partir de 21:10, France 4 propose deux spectacles qui invitent petits et grands à découvrir une collection de spectacles vivants hybrides où l’animation se mêle aux musiciens et aux acteurs.

21:10 Pierre et le Loup

Redécouvrez le célèbre chef-d'œuvre musical de Sergueï Prokofiev dans une adaptation merveilleuse et innovante, mélangeant animation et prises de vues réelles.

Avec cette version totalement revisitée, l’Orchestre national de France, dirigé par Daniele Gatti, est filmé dans un décor virtuel où des personnages animés interagissent avec les musiciens, autour du comédien qui interprète Pierre.

Cerise sur le gâteau, François Morel est la voix qui nous raconte ce conte d’éveil musical et nous transporte au cœur de cette œuvre poétique, hybride et inédite.

Au final, un film artistique de 30 minutes qui ne manque pas de surprendre et de captiver.

Le film Pierre et le Loup a d’ailleurs reçu à Berlin en 2014 la Rose d’or du meilleur programme TV de l’UER, catégorie Art, et un Golden Prague pour son « extraordinaire aboutissement artistique ».

21:40 Les 4 saisons d'Antoine

Antoine (Myles Dillon) est un petit garçon roux comme l’était Antonio Vivaldi. À 10 ans, il est très proche de son grand-père (Pierre Richard), un luthier de violons chez qui il passe les mercredis après-midi. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Antoine. Son grand-père lui offre un livre… magique ! Un livre qui va l’accompagner, à travers les saisons, jusqu’à son onzième anniversaire.

Ici, ce sont Les Quatre Saisons de Vivaldi qui sont revisitées. Les Quatre Saisons d’Antoine, c'est l’histoire d’un petit garçon et de son livre magique qui le fait grandir, au rythme de la musique. Un programme transmédia, mêlant animation et images de concert dans un univers poétique et bucolique.