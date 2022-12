“Les Chœurs des Outre-mer” sur France 4 lundi 26 décembre 2022

Lundi 26 décembre 2022 à 21:10 sur France 4, embarquez pour un tour du monde musical extraordinaire au cœur de la France des grands larges, rythmé par leurs chants choraux.

Prenez place dans ce voyage merveilleux des “Chœurs des Outre-mer”, avec, aux commandes du navire, Mareva Galanter et Juan Massenya.

Ce n'est pas moins de dix chorales qui se passent le témoin. De Wallis-et-Futuna à Mayotte, de la Guyane à Saint-Pierre-et-Miquelon, de Tahiti à la Guadeloupe en passant par Paris, dix chorales se donnent le « la » pour vous faire voyager et découvrir leurs territoires.

Retrouvez les Chorales Amadeus, Noons Tané, l’ensemble Vocal de Nouvelle-Calédonie, les Chœurs en Fête, Arpège, les Baladins, Madrassati Sania, Donum Dei, la Chorale de Miquelon, ainsi que la célébrissime troupe Gospel pour 100 voix.

Pour animer cette soirée de communion et de valorisation des chants d’Outre-mer, deux animateurs musiciens issus de la Martinique et de Tahiti : Mareva Galanter et Juan Massenya.

Partons pour un tour du monde. Un voyage de territoire en territoire d'Outre-mer au son des chants et des répertoires locaux. Découvrez les chorales ultramarines filmées en plein air dans des lieux emblématiques. Laissez-vous emporter par ce spectacle musical où chaque Outre-mer a sa place.