“Casse-Noisette” la comédie musicale sur France 4 mercredi 28 décembre 2022 (vidéo)

Mercredi 28 décembre 2022 à 21:10, France 4 diffusera la comédie musicale “Casse-Noisette” mise en scène par Sophie Delmas et captée au Zénith de Lille.

C'est une première en France et dans le monde : Casse-Noisette, le mythique ballet de Tchaïkovski, se meut en une formidable comédie musicale !

Comme dans les contes d’antan, il est question d’amour, d’amitié, de duperies, et même de magie noire. Un véritable conte de fées, chanté et dansé comme le veut la tradition de la comédie musicale... sauf que l’histoire s’ancre dans le monde d’aujourd’hui !

Joué des milliers de fois à travers le monde, avec un succès qui ne se dément pas, Casse-Noisette est le ballet de tradition classique le plus chorégraphié et représenté au monde, notamment lors de la période hivernale, à l’approche de Noël.

Pour la première fois, cette pièce n’est pas représentée sous la forme d’un ballet, comme partout dans le monde, mais sous forme d’une comédie musicale, chantée et dansée. Ce spectacle est une expérience créative tout à fait originale. Jamais ce très célèbre ballet n’a été donné sous cette forme. Tout le monde connaît la fameuse musique du ballet de Tchaïkovski, mais très peu connaissent l’histoire. Bien que le ballet soit joué tous les ans, à guichets fermés dans toutes les capitales du monde, le format comédie musicale n’a pas encore été exploité avec cette œuvre sous un angle original : l’histoire a été transposée du XVIIIe siècle aux temps modernes, avec une fable sur le rêve, le monde du travail, la liberté, les arts. Il s’agit d’une première en France ! Une première tout court.

L’histoire racontée dans la comédie musicale est inspirée du conte d’Hoffmann, et revisitée avec un parti pris contemporain : des personnages modernes, des animaux sortis de nulle part, des paysages à couper le souffle, avec des fleurs comme danseuses étoiles, qui dansent par la magie de l’animation et des technologies.

Un gros travail d’écriture, qui aboutit à quinze morceaux, avec des arrangements réalisés par de talentueux artistes. Des heures et des jours de répétition, et une ambition : réaliser le plus beau spectacle possible, à la hauteur du « mythe Casse-Noisette ».